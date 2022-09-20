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2022.09.20 17:36

В Херсоне и в Донбассе назначили референдумы о присоединении к России

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.20 17:36
Война в Украине, Херсон
Война в Украине, Херсон / AP nuotr.

В пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины и контролируемой Россией Херсонской области назначены даты референдумов о присоединении к России. Местные власти запланировали их на 23-27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований.

Во вторник, 20 сентября, депутаты в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" приняли, а местные главы сепаратистских образований подписали законы о проведении референдумов. При этом если большая часть населённых пунктов в Луганской области контролируется сепаратистами, то многие крупные города в Донецкой области остаются под контролем Украины.

20 сентября о проведении референдума о присоединении заявил также российский глава находящейся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Сальдо. Одновременно к этому призвали на территориях Запорожской области, находящихся под контролем России, в них не входит крупнейший город региона, Запорожье.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. В них российские руководители ранее тоже заявляли о необходимости провести голосование. Некоторые из возможных организаторов планировавшегося референдума задержаны после освобождения городов, против них возбуждены уголовные дела, заявляли представители украинских властей.

В России высокопоставленные чиновники и депутаты 20 сентября комментируют, преимущественно, возможные голосования в Луганской и Донецкой областях, не упоминая Херсон и города Запорожья. Бывший президент, заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в телеграме, что присоединение украинской части Донбасса к России было бы "восстановлением исторической справедливости".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на сегодняшнем заседании парламента заявил, что Госдума поддержит вступление "ДНР" и "ЛНР" в состав страны.

Радио "Свобода"

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