Верка Сердючка начала мировой тур с Риги и Вильнюса

«За время после начала войны я почти никуда не выезжал с Украины, но сейчас выехал с первым большим концертом в Ригу!», — сказал «Новой газете — Балтия» Андрей Данилко, более знакомый нам в образе Верки Сердючки. Затем артист выступил в Вильнюсе, далее — Европа и США.

Минувшие полгода сильно изменили жизнь и образ Андрея. Достаточно сказать, что сейчас он, будучи в латвийской столице, пожалуй, впервые выступил без грима. Перед нами — Андрей Михайлович Данилко, который родился 48 лет назад в Полтаве. Патриот Украины, который за полгода после начала российской агрессии не раз помогал воинам своей страны, например, призывал помочь с транспортом для защитников отечества и для беженцев.

«Украина — моя родная страна и я вместе с ней все это время, — говорит Андрей. — Я скрывался в бомбоубежище со своим народом, давал интервью и вдруг звучала воздушная тревога. И за это время только один раз выезжал в Амстердам, где состоялся большой концерт «Звезды «Евровидения», и я не мог отказать, ведь на »Евровидении" в Хельсинки в 2007-м я получил второе место. Это была трудная для меня дорога, приходилось медленно переезжать границы, проходить проверки таможен и патрулей, потому что на моей родной земле сейчас война. Но зато мой голос был услышан, нас видели по трансляциям более тридцати миллионов человек.

Андрей Данилко / фото UNIAN

Если в Хельсинки Андрей победил с веселой песней Dancing Lasha Tumbai и многие услышали в ней парафраз «Раша, гудбай!», то теперь маски сняты — артист и его команда, приехавшая на рижский остров Андрейсала и собравшая тысячи зрителей, пел в открытую — «Раша, гудбай!» Публика ответила абсолютной взаимностью танцевала и пела вместе с Андреем-Веркой.

«Я всем поклонникам товарища Путина говорила перед концертом, что вы можете меня любить, но если вы любите товарища Путина, то, пожалуйста, не приходите!» Судя по всему, поклонников президента страны-агрессора на концерте не наблюдалось. И мощно звучала песня «Геть, москаль некрасивый!». «Все будет хорошо, я точно знаю!», — ответственно заявил артист словами своей одной из самых знаменитых песен.

«То, что Украина победит и уже побеждает — это ясно! Ясно прежде всего потому, что очевидно: правда на нашей стороне. И поэтому все точно будет хорошо! Украина переможе!».



После Риги и Вильнюса Андрей и его команда отправляются в столицу Молдовы Кишинев, где выступят 22 сентября, а 24 сентября приедут в столицу Румынии Бухарест, еще через три дня споют в столице Болгарии Софии. В октябре коллектив выступит в Кракове, Гданьске и Варшаве. А в апреле будущего года предстоят гастроли по США, коллектив выступит в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.



Новая газета - Балтия



