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2022.09.20 08:31

В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.20 08:31
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II / AP nuotr.

В Лондоне сегодня прошли похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, пробыв на престоле дольше всех в британской истории – более 70 лет. Прямую трансляцию похорон вели общественные телеканалы стран Британского содружества:

В понедельник утром был прекращён доступ в Вестминстерский дворец для желающих проститься с умершим монархом. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.

Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где прошла панихида. Она продлилась один час. В ней приняли участие король Карл III, члены королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий.

В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II / AP nuotr.

На поминальную службу были приглашены две тысячи персон. На похоронах Елизаветы II присутствовали около 500 глав государств и иностранных лидеров. Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же как представители Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы.

Панихида завершилась пением "Боже, храни короля" – так теперь звучит первая строка британского гимна. После панихиды гроб с телом королевы покинул Вестминстерское аббатство на лафете, который 98 британских моряков доставили к Арке Веллингтона. Знаменитые часы на британском парламенте – Биг-Бен – звонили каждую минуту, пока двигалась похоронная процессия. Когда она достигла арки, по всей Британии объявили две минуты молчания.

В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II / AP nuotr. koliažas

После этого гроб перенесли в катафалк, который отправился в Виндзорский замок. Там в присутствии семьи и ближайших родственников королевы прошла частная погребальная церемония. Елизавета II была похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.

Би-би-си сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы могли приехать до одного миллиона человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.

В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы – крупнейшая операция в истории этой службы. "Крупнее, чем Олимпиада-2012, крупнее, чем Платиновый юбилей королевы", – сказал представитель Скотленд-Ярда.

В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II / AP nuotr.

Последние государственные похороны до сегодняшнего дня прошли в стране в 1965 году, когда хоронили Уинстона Черчилля.

Канада станет одним из немногих королевств Содружества, которые проведут собственную церемонию в день государственных похорон, сообщает Русская служба Би-би-си. Елизавета II посещала эту страну чаще, чем любую другую. В мероприятиях примут участие бывшие премьер-министры и генерал-губернаторы Канады, а также лидеры коренных народов. В Оттаве состоятся мемориальный и воздушный парады в честь покойной королевы и будет дан салют из 96 орудий.

Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.

Радио "Свобода"

В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
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