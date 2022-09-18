Науседа прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана прибыли в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник.

"Мы отдадим последний долг исключительному монарху эпохи", - отметил литовский лидер в своем посте в Facebook.

Церемония государственных похорон Елизаветы II состоится в понедельник в Вестминстерском аббатстве, и на нее приглашено большинство глав государств мира.

В воскресенье во второй половине дня официальные лица Соединенного Королевства призвали жителей страны не вставать в очередь на прощание с усопшей королевой. Сейчас в очереди к Вестминстерскому залу пришлось бы простоять около 9,5 часов.

В воскресенье вечером король Великобритании Карл III устроит специальный прием для иностранных лидеров.