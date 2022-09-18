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2022.09.18 19:08

Науседа прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II

LRT.lt
LRT.lt 2022.09.18 19:08
Гитанас и Диана Науседы в Лондоне
Гитанас и Диана Науседы в Лондоне / G. Nausėdos feisbuko įrašo nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана прибыли в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник.

"Мы отдадим последний долг исключительному монарху эпохи", - отметил литовский лидер в своем посте в Facebook.

Церемония государственных похорон Елизаветы II состоится в понедельник в Вестминстерском аббатстве, и на нее приглашено большинство глав государств мира.

В воскресенье во второй половине дня официальные лица Соединенного Королевства призвали жителей страны не вставать в очередь на прощание с усопшей королевой. Сейчас в очереди к Вестминстерскому залу пришлось бы простоять около 9,5 часов.

В воскресенье вечером король Великобритании Карл III устроит специальный прием для иностранных лидеров.

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