Хроника путинской войны. В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 18 сентября.

На 207-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Хроника событий воскресенья, 18 сентября (время вильнюсское).

20:00

Украинские войска отразили атаки армии России под Харьковом и в Донбассе (в районе Гоптовки, Купянска, Николаевки Второй, Веселой Долины, Одрадовки, Марьинки, Новомихайловки и Правдино), сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook. Другие основные тезисы сводки:

- Украинская авиация поразила 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиции зенитных ракетных комплексов. Подразделениями ПВО уничтожен один БПЛА врага. В зону поражения артиллерии попали объекты ПВО и понтонные переправы россиян.

- Российские войска за истекшие сутки нанесли три ракетных удара и 11 авиационных, совершили более 40 обстрелов из РСЗО объектов на территории Украины. Пострадала инфраструктура более чем 20 населенных пунктов, в том числе Краматорска и Новомихайловки.

- На территории России, в частности в Курской и Нижегородской областях, из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки в Украину на войну проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". С кандидатами, подписавшими контракт, проводят недельный курс стрелковой подготовки, после чего сразу отправляют их в зону боевых действий для пополнения личного состава.

- На оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор в так называемые "подразделения МВД".

19:00

Подразделения ВСУ форсировали реку Оскол в районе города Купянска, сообщило в Telegram-канале издание Strana.ua. Согласно данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, Украина с 17 сентября взяла под контроль и левый берег Оскола.

18:20

Киев пока не видит смысла ни в переговорном процессе с Россией, ни в личной встрече президентов Зеленского и Путина. "Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации", - объяснил в комментарии для газеты "Украинская правда" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - подчеркнул Подоляк. Личная встреча президентов, по его словам, возможна только после полного вывода российских войск для "обсуждения послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

18:00

Украина вывела своих военнослужащих из состава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщается в Twitter-аккаунте миссии. Африканскую страну по запросу ВСУ покинули в общей сложности 250 военных. На родину отправятся и восемь вертолетов, то есть треть всего вертолетного парка сил ООН в ДРК. Миссия в Демократической Республике Конго - одна из крупнейших и самых дорогих из 12 миссий ООН. Она продолжается уже 22 года.

GOMA, 16 septembre 22. Suite à la demande du gouvernement ukrainien, les troupes ukrainiennes se sont officiellement retirées de la MONUSCO. Le commandant de la Force, le général Marcos DA COSTA, a apprécié leurs 10 années d'immense contribution au service du peuple congolais. https://t.co/wKbj64Rqm1 — MONUSCO (@MONUSCO) September 17, 2022

17:35

Украинские войска освободили поселок Белогоровка Луганской области, сообщило интернет-издание The Insider со ссылкой на видеоролик, опубликованный ВСУ. На кадрах видно, что военные ездят по пустым улицам разрушенного поселка. The Insider пишет, что это участок Ново-Подгаровской улицы Белогоровки. Поселок находится в 10 км от Лисичанска.

17:10

В результате российского обстрела Никопольского района погибли двое человек, еще трое получили ранения, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, из "Градов" и тяжелой артиллерии были обстреляны три общины района - Покровская, Красногригорьевская и Никопольская.

16:25

Члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с призывом разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" отправляют на войну в Украине. О вербовке заключенных, как отмечается в письме, сообщалось в том числе в передаче Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 1".

Правозащитники напоминают, что освободить заключенного, не отбывшего срок, возможно по трем основаниям: помилование указом президента, объявленная Госдумой амнистия, а также условно-досрочное освобождение по решению суда. Обращение подписали шесть человек: Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

15:35

Максим Галкин и Алла Пугачева / Shutterstock.com

Легенда российской эстрады Алла Пугачева попросила Минюст объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева.

15:15

В оккупированном Россией Херсоне произошли несколько взрывов, сообщают украинские и российские СМИ. Агентство РИА "Новости" пишет со ссылкой на своего корреспондента, что взрывов было шесть. Замглавы оккупационной "обладминистрации" Кирилл Стремоусов утверждает, что город подвергся ракетному обстрелу. Украинское издание "Страна" уточняет, что взрывы произошли в центральной части города.

14:45

ВСУ опубликовали кадры обучения украинских военнослужащих в Эстонии.

14:20

ВСУ сообщило об уничтожении в Херсонской области баржи с российскими военными и техникой. В заявлении оперативного командования ВСУ "Юг" говорится, что уничтожение баржи разрушило планы российских войск восстановить пропускные способности Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. Потери российской стороны ВСУ оценили в 62 человека и пять единиц бронетехники.

14:05

Украинские власти сообщили о стрельбе на улицах оккупированного Россией Херсона. Оперативное командование ВСУ "Юг" в своей сводке утверждает, что оккупационные власти "прибегают к провокациям", устраивают стрельбу на улицах города в попытках обвинить ВСУ в бессмысленных уличных боях среди мирных жителей и под этим предлогом ввести контрдиверсионные меры.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что стрельба в центре Херсона - это "очередное проявление нарастающей напряженности между ЧВК, кадыровцами, военными РФ и ФСБ". "Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны перед бегством делят награбленное, учитывая новости о приближении ВСУ", - заявил Подоляк.

Firing in Kherson downtown is yet another manifestation of growing tension between PMC, Kadyrov’s militants, ru-military and FSB. Number of "domestic conflicts" is increasing. Parties divide the loot before their flee considering the news about Armed Forces of Ukraine approach. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 18, 2022

13:40

В результате обстрела психиатрической больницы в селе Стрелечя Харьковской области погибли четверо медицинских работников, двое пациентов были ранены, заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Погибшие медики пытались эвакуировать пациентов и успели вывести 30 человек из 600 больных, когда начался обстрел, рассказал Синегубов.

13:10

Власти самопровозглашенной "ДНР" обвинили украинских военных в обстреле колонии в Еленовке. Как заявили представители "ДНР", в результате погиб один военнопленный, еще четверо получили ранения. В Генштабе Украины не комментировали это сообщение.

На территории этой колонии в Еленовке содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники Мариуполя из полка "Азов". В конце июля в колонии произошел взрыв, в результате которого погибли 53 человека и были ранены от 75 до 130 украинских военнопленных.

Российская сторона объявила, что украинские военные нанесли удар по Еленовке из РСЗО HIMARS, аналитики и расследователи усомнились в этой версии, изучив последствия взрыва. Украинские власти обстрел категорически отрицали, обвиняя в гибели военнопленных Россию. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что взрыв был осуществлен руками бойцов ЧВК Вагнера без согласования с Минобороны РФ. В США заявили, что Россия пытается сфабриковать доказательства относительно удара по колонии.

12:50

C момента подписания в июле Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю украинские порты покинули 165 судов с более чем 3,7 млн тонн сельхозпродукции на борту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинские источники. На воскресенье, 18 сентября, запланирован выход из порта еще 10 кораблей с 169 тыс. тонн зерна. Восемь судов уже отплыли утром, еще два ожидают своей очереди. До войны Украина экспортировала до шести миллионов тонн зерна в месяц, отмечает агентство.

11:55

Война России против Украины. Массовое захоронение в Изюме / AP nuotr.

Работы на месте массового захоронения в освобожденном городе Изюм продлятся еще около двух недель, сообщил мэр города Валерий Марченко. "Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", - рассказал он.

По словам прокурора Александра Фильчакова, в районе Изюма было найдено 445 могил с мирными жителями и одна братская могила с украинскими военнослужащими. На некоторых телах убитых были обнаружены следы пыток.

11:10

Зампред Херсонского облсовета Юрий Соболевский утверждает, что в Херсонской области оккупационные силы РФ принуждают местных жителей к "общественным работам", в частности, к строительству оборонных укреплений. Соболевский призвал сообщать о подобных случаях в СБУ.

10:50

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в ежедневной сводке констатируют, что российские силы по-прежнему отдают приоритет "стратегически бессмысленным" наступательным операциям вокруг Донецка и Бахмута, а не защите от контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Бахмут и села под Донецком имеют лишь "эмоциональное значение", пишет ISW, а войска РФ "продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области". Такой подход делает оккупированный Россией северо-восток Украины "крайне уязвимым" для продолжающегося контрнаступления ВСУ, считают аналитики.

Украина, вероятно, расширяет свои позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить ВСУ окружить российские войска вокруг Лимана. "Дальнейшее продвижение украинцев на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку", - пишут эксперты ISW.

10:00

Россия начала принудительную мобилизацию в Мариупольском районе, сообщил в Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Первый "отлов", по его словам, состоялся 17 сентября в Мангуше. Следующий этап должен пройти в Мариуполе в начале октября, пишет Андрющенко.

09:00

По информации британской разведки, с 24 февраля РФ выпустила по Украине несколько тысяч ракет большой дальности. При этом за последние семь дней Россия усилила обстрел украинской гражданской инфраструктуры даже там, где она не рассчитывает на немедленный военный эффект.

В эту категорию входят ракетные удары по электросетям и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь подорвать моральный дух украинского народа и правительства, говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022

08:00

Около 23:15 вечера 17 сентября российские войска обстреляли Николаев, сообщил в Telegram глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. По предварительным данным, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре - пожар вспыхнул в больнице и автогаражном кооперативе. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

С 0:30 ночи 18 сентября Россия произвела ракетные обстрелы по Очакову. Двое человек были тяжело ранены. Обстрел повредил жилые дома.

07:00

Украинская артиллерия нарушила планы ВС РФ восстановить Антоновский железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг". "Разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста", - указали там. Кроме того, "выведена из строя баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику", добавили в командовании.

06:00

"Своими успехами в зоне конфликта и онлайн Украина фундаментально изменила современное военное дело", - заявил председатель Военного комитета (ВК) НАТО Роб Бауэр на конференции ВК в столице Эстонии. Адмирал отметил, что ВС Украины очень творчески подошли к использованию тех систем вооружения, которые им были предоставлены. "Они (украинские военные. - Ред.) использовали их нестандартным образом", - признал Бауэр. Он также пообещал, что "НАТО продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо". "Приближается зима, однако поддержка должна оставаться непоколебимой", - уверен Роб Бауэр. "Боеприпасы, оборудование и обучение, которые предоставляют союзники и другие страны, реально меняют ситуацию на поле боя", - добавил он.

05:00

Алексис Ципрас раскритиковал отправку Украине оружия

Алексис Ципрас / AP nuotr.

Бывший премьер Греции, лидер оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА) Алексис Ципрас раскритиковал отправку Украине оружия. По его мнению, страна таким образом становится частью кризиса. Греческая оппозиция выступает против военных поставок Киеву в условиях нарастания напряженности с Турцией. Минобороны Греции в середине сентября анонсировало отправку Украине 40 бронированных машин пехоты.

04:00

Российские военные уничтожили неустановленных нападавших в центре Херсона во время короткого боестолкновения, сообщили в оккупационной "военно-гражданской администрации" Херсонской области. Российские госагентства утверждают, что в городе была ликвидирована украинская "диверсионная группа". Накануне украинские и российские Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне звучит стрельба из автоматического оружия. Кроме того, поступала информация об использовании бронетехники и дронов.

03:05

В Берлине призвали к расследованию возможных военных преступлений в Изюме

Кристин Ламбрехт / AP nuotr.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) призвала к расследованию возможных военных преступлений на фоне сообщений о массовых захоронениях, в том числе - мирных жителей, в черте города Изюма в Харьковской области, освобожденного украинской армией от оккупации ВС РФ. Глава оборонного ведомства ФРГ заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 17 сентября, что считает целесообразным подключение к следственным мероприятиям ООН.

02:10

Украинское посольство в Бухаресте отреагировало на высказывания экс-министра иностранных дел Румынии

Украинское посольство в Бухаресте отреагировало на высказывания бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о "неестественных границах" Украины. В дипмиссии назвали заявления неприемлемыми. Экс-министр, представляя свою книгу "Судьбы демократии", заявил, что Украина должна уступить Венгрии - Закарпатье, Польше - Галичину, Румынии - Буковину и России - Донбасс и Крым.

01:15

Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко выразил надежду, что Верховная рада поддержит инициативу о легализации трофейного или найденного оружия. По его мнению, это особенно необходимо в условиях вооруженного конфликта с Россией. "Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью Украины, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие - чтобы это оружие не имело криминального следа", - заявил Бондаренко в интервью агентству "Укринформ".

00:20

Кардинал Конрад Краевский подвергся обстрелу в Украине

Кардинал Конрад Краевский, префект нового ватиканского ведомства - Департамента службы милосердия - от имени папы римского Франциска уже в четвертый раз совершил поездку в Украину. В интервью Vatican News Краевский сообщил, что подвергся обстрелу в зоне боевых действий. По словам кардинала, инцидент произошел, когда он вместе с католическим и протестантским епископами и украинским солдатом раздавали гуманитарную помощь местным жителям неподалеку от Запорожья. "Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать. Вы также должны знать, куда именно", - признался кардинал. После происшествия он смог продолжить раздачу гуманитарных грузов.

00:05

Запорожская АЭС / Shutterstock.com

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся 500 российских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters. Видео общения с журналистом размещено на странице президента в Facebook. "На оккупированной Запорожской атомной электростанции сегодня находятся 500 боевиков", - подчеркнул Зеленский. Он констатировал, что ни один из шести блоков станции на данный момент не работает. По словам главы украинского государства, пойти на то или иное соглашение с Кремлем - это "худший результат". "Это тогда точно начало третьей мировой войны. Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием", - уверен Зеленский.

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