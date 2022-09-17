Науседа: Россия продолжает проводить геноцид украинского народа

«Россия продолжает проводить геноцид украинского народа», – пишет в социальной сети президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, массовые захоронения и пыточные камеры в освобожденном украинской армией городе Изюм – еще одно страшное тому доказательство.

«Где бы оккупанты ни появились, они всюду сеют страдания и смерть. Не будем питать иллюзий: они это делали вчера, делают сегодня и будут делать завтра», – утверждает президент.

Г. Науседа говорит – демократический мир должен увеличить обороты и усилить поддержку Украины.

«Всеми необходимыми средствами, но прежде всего военными. Больше оружия, больше боеприпасов и другой амуниции. Это единственный путь, чтобы остановить наконец пытки мирных жителей, убийства и саму войну. Украина это сделает, только дайте ей то, что нужно. Сейчас!», – пишет Г. Науседа.

Массовое захоронение в Изюме / AP nuotr.

Глава государства еще раз напоминает об идее создания специального трибунала, призванного расследовать страшные военные преступления.

«Ни один военный преступник не может избежать ответственности. Мы должны как можно скорее создать Специальный Трибунал для расследования военных преступлений России. Международное сообщество должно обеспечить справедливость. Это долг и ответственность каждого из нас», – утверждает президент Г. Науседа.