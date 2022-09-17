Хроника путинской войны. Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 сентября.

На 206-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Хроника событий субботы, 17 сентября (время вильнюсское).

07:00

Обнаружение массовых захоронений и камер пыток в освобожденном Изюме подтверждает предыдущие предположения экспертов о том, что зверства в Буче были не отдельным случаем военных преступлений, а скорее частью российских зверств на оккупированных Россией территориях. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW). В апреле 2022 года научный сотрудник ISW Наталья Бугаева заявила, что "Буча - это наблюдаемый микрокосм преднамеренной террористической кампании России против украинцев".

06:05

Блинкен и Макрон осудили массовые убийства в Изюме

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в связи с информацией из освобожденного Изюма заявил о необходимости усилить поддержку украинского народа. "Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме вызывают ужас и должны усилить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины для привлечения к ответственности (виновных. - Ред.) в этих преступлениях", - подчеркнул Блинкен в Twitter.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

05:00

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил факты массовых убийств и пыток в Изюме, вскрывшиеся после деоккупации города. "Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности. Нет мира без справедливости", - написал Макрон в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

04:00

Глава международной правозащитной организации Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что AI была встревожена судьбой мирных жителей в Изюме еще в марте. Она напомнила, что город "подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск" уже на четвертый день войны. По ее словам, открывшиеся накануне факты подтверждают самые мрачные опасения.

03:00

Обстреляны две общины Сумской области

Сумская область вновь подверглась артиллерийским обстрелам. По словам главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого, российские военные вечером 16 сентября обстреляли Середино-Будскую и Хотинскую общины. "К счастью, без жертв", - сообщил в своем Telegram-канале Живицкий.

02:05

Первые две батареи передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для системы противовоздушной обороны Украины могут быть доставлены в течение двух месяцев. Об этом сообщил на брифинге 16 сентября пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер. "Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет", - сказал представитель Пентагона.

01:05

Владимир Зеленский: "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ООН готовят специальную миссию для ознакомления с предполагаемыми преступлениями армии России в Изюме. В вечернем видеообращении по итогам 205-го дня войны, он отметил, что в освобожденных районах Харьковской области продолжаются следственные действия и фиксируются "все преступления рашистов". "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - сказал Зеленский. - И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине".

00:05

В НАТО обсуждают оказание поддержки Киеву

Военный комитет НАТО открыл в столице Эстонии Таллинне конференцию, которая продлится до 18 сентября. Одна из основных задач - имплементация решений, согласованных на саммите НАТО в Мадриде. В своей вступительной речи 16 сентября президент Эстонии Алар Карис сосредоточился на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед лицом российского нападения.

"Мы все знаем, что война еще далека от завершения. Это означает, что мы должны продолжать военную поддержку, чего бы это ни стоило. Неспособность воспользоваться украинскими успехами было бы большой ошибкой", - считает президент Эстонии. По его мнению, замороженный конфликт в Украине будет гноящейся раной в сердце Европы. "Он будет годами не давать нам выйти из цикла конфронтации с Россией", - подчеркнул Алар Карис. В Военный комитет НАТО входят начальники штабов 30 стран - членов альянса. Главы министерств обороны Финляндии и Швеции впервые примут участие в конференции в качестве приглашенных гостей.