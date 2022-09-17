Хроника путинской войны. В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 сентября.

На 206-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Хроника событий субботы, 17 сентября (время вильнюсское).

21:00

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136, закупленные Россией, наносят серьезный ущерб украинским войскам на северо-востоке Харьковской области, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Командующий артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковник Родион Кулагин рассказал WSJ, что только в районе дислокации его части иранские БПЛА уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы и два бронетранспортера. Shahed-136 относительно малы и летают на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение украинскими системами ПВО, посетовал Кулагин. Он выразил надежду на то, что США и их союзники смогут предоставить Киеву более совершенные технологии противодействия беспилотникам или вмешаются, чтобы сорвать поставки иранских дронов в Россию.

20:15

Главное из вечерней оперативной сводки Генштаба ВСУ:

- Войска РФ нанесли по военным и гражданским объектам Украины четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

- В течение дня ВСУ отразили атаки противника в районах Бахмута, Зайцево, Первомайского, Николаевки Второй и Новомихайловки.

- На Херсонском направлении военные РФ готовят альтернативные пути отступления, поскольку все переправы через Днепр уничтожены украинскими войсками. Так, в районе Каховской ГЭС россияне для строительства переправы затопили 9 вагонов.

- Подтверждено, что 10 сентября в Херсоне в результате удара по зданию ООО "Алкосервис", где размещались личный состав и военная техника ВС РФ, убиты 180 российских военнослужащих. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

- Авиация Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника, трем позициям зенитных ракетных комплексов. Украинские ПВО сбили один беспилотник противника. Ракетные войска и артиллерия обстреляли пункт управления российских сил.

19:15

Украинские прокуроры провели осмотр подвального помещения в поселке Казачья Лопань Харьковской области, где во время российской оккупации так называемая "народная милиция" пытала гражданских лиц. Функционирование этого "псевдоотдела полиции" подтверждают документы, обнаруженные при осмотре, сообщил в Telegram-канале Офис генпрокурора Украины.

18:55

Вашингтон ведет с МИД РФ переговоры об увеличении числа американских консулов в Москве и упрощении выдачи виз россиянам. Об этом рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь".

По ее словам, с точки зрения Вашингтона, для отношений США с Россией в долгосрочной перспективе "лучше, чтобы больше россиян приезжали в США", так как это помогает американской стороне "бороться с ужасной пропагандой из Кремля".

18:30

Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал консультации "с соответствующими сторонами" для срочного создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

“Aunque el estado de la electricidad en la central nuclear de #Zaporiyia ha mejorado durante la última semana, la situación sigue siendo precaria”, dijo @RafaelMGrossi (1/3) — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 17, 2022

Ранее МАГАТЭ сообщило в Twitter, что после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных в ходе боев, ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети.

18:10

Как можно скорее создать международный трибунал для расследования "преступления агрессии (России против Украины. - Ред.)" призвал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это заявление он сделал после того, как в Изюме, освобожденном из-под российской оккупации, были обнаружены массовые захоронения с телами людей, подвергавшихся пыткам и умерших от огнестрельных ранений. "В XXI веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Такое нельзя оставлять незамеченным. Мы выступаем за наказание всех военных преступников", - подчеркнул Липавский.

I call for the speedy establishment of a special international tribunal that will prosecute the crime of aggression. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022

17:40

Украина продолжает отрицать свою причастность ко взрыву в "генпрокуратуре ЛНР" в оккупированном Луганске. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал гибель "генпрокурора" Сергея Горенко на рабочем месте результатом внутреннего конфликта. "Начинаются внутренние конфликты, был уничтожен "генпрокурор" так называемой "ЛНР". Я думаю, что это разборка между ним и гауляйтером Пасечником ("главой ЛНР" Леонидом Пасечником - Ред.)", - заявил Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, накануне взрыва службы Пасечника задержали предпринимателей, которые имели отношение к Горенко, и пытались получить от них показания против "генпрокурора". Ранее похожую версию обнародовал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав случившееся "разборками местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства".

Кроме того Сергей Гайдай сообщил, что после удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у коллаборантов в Луганской области началась паника. Часть из них сбежала в Россию, но многих при попытке покинуть Луганщину развернули обратно. Сейчас они, по словам Гайдая, разместились в селах вдоль границы с РФ и ждут подходящей возможности, чтобы вырваться.

17:25

В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов

В оккупированном Мелитополе произошла серия взрывов. Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрывы произошли в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда российские военные переместили часть техники и личного состава. Ранее Федоров писал, что ночью 17 сентября в Радивоновском заповеднике в районе Молочного лимана загорелась военная база РФ.

17:05

Четыре направления, по которым Западу следует выстраивать политику в отношении России, предложила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Это безусловная поддержка Украины, в том числе увеличение объемов помощи и поставок вооружений. Привлечение России к ответственности за агрессивную войну и военные преступления. Усиление санкций как способ повышения цены расплаты за агрессию. Обеспечение надежной передовой оборонительной позиции НАТО. Войну, развязанную Россией на европейской земле, Каллас назвала "самой серьезной ситуацией в сфере безопасности для нашего поколения".

🧵 My remarks at #NATO Military Committee Conference in Tallinn:#Russia’s war on European soil is the most serious security situation of our generation.



NATO has made a significant shift in mindset and its defence. Many Allies are also giving #Ukraine crucial military aid. 1/7 pic.twitter.com/VXjAHpQVXG — Kaja Kallas (@kajakallas) September 17, 2022

16:30

Telegram-каналы Донецка сообщают об обстреле центра этого города. Указывается, в частности, что в здание "администрации" Ворошиловского района попали четыре снаряда. Другими целями стали площадь Ленина, здание "Минюста ДНР" и почтамт. Еще один взрыв зафиксирован около драмтеатра. По сведениям интернет-портала strana.news, в "ДНР" уже заявили о гибели не менее четырех мирных жителей Донецка.

16:00

В результате обстрела села Красный Хутор Белгородской области, расположенного вблизи границы с Украиной, погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Ранее об обстреле Красного Хутора сообщилгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

15:35

Испания отправила в Украину еще пять самолетов с вооружениями

Испания направила в Украину пять военно-транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных систем полевой артиллерии, сообщает в Facebook Генштаб ВСУ. Отмечается, что за последние несколько дней это уже пятый рейс с вооружениями из Испании, предназначенными для Украины.

14:50

Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, ПВО Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются "без шума", пишет американское онлайн-издание Politico.

По словам анонимных источников редакции, "кампанию по снижению публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины".

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент США Джо Байден.

14:30

Российские войска нанесли ракетный удар по расположенному в Харьковской области городу Чугуеву, сообщает в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате получила ранение 11-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице.

Также были повреждены объекты критической инфраструктуры и частного сектора, бизнеса, автозаправочной станции, указал Синегубов.

14:05

Россия обстреляла частный сектор Краматорска, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его данным, три человека получили ранения. Фото разрушений опубликованы на странице политика в Facebook.

13:20

Компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter снимки массового захоронения, обнаруженные в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками.

Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй - в августе 2022 года.

When Russian forces recently withdrew from Ukraine’s Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or “Forest cemetery" entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS — Maxar Technologies (@Maxar) September 16, 2022

13:00

Российские военные утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС, сообщил в Facebook глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, опубликовав фото пожара на территории станции, начавшегося в результате инцидента.

Кроме того, Кириленко отметил, что из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

12:00

Сформированное пророссийскими оккупационными властями "УВД" Мелитополя сообщает о подрыве линий электропередач в южной части города. "Повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района", - говорится в посте его "пресс-службы" в Telegram. Украинская сторона информацию о повреждении ЛЭП пока не прокомментировала.

Накануне в Мелитополе были убиты "замглавы администрации города по вопросам ЖКХ" Олег Бойко и его жена Людмила, занимавшаяся подготовкой "референдумов" о вхождении оккупированных территорий области в состав РФ.

11:00

ЧВК "Вагнера" принудительно отправляет заключенных российских колоний на войну с Украиной, пишет онлайн-издание SOTA, указывая, что в распоряжении редакции оказалась переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 Марий Эл с его бывшей девушкой.

Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой публикует издание в своем Telegram-канале, вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, "и все: там грузят в воронок - и на аэродром". При этом, как пишет издание, заключенным обещают деньги и амнистию через полгода на фронте.

09:30

Более 1145 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, указывается в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины. По официальной информации ювенальных прокуроров, 389 детей погибли и более 756 получили ранения разной степени тяжести.

Цифры не окончательны - идет работа по их уточнению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, говорится в сообщении.

08:30

По данным британской разведки, ВСУ Украины продолжают наступательную операцию на северо-востоке Украины, а войска РФ установили оборонный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.

Через эту территорию проходит один из основных маршрутов снабжения российской армии из Белгородской области, до сих пор контролируемый Россией. Поэтому для российских войск важно сохранение контроля над этим участком.

Линия обороны россиян проходит вдоль границы Луганской области, "освобождение" которой Россия считает одной из своих непосредственных военных целей. В британской разведке полагают, что любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6uJ9hVTrLq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 17, 2022

07:00

Обнаружение массовых захоронений и камер пыток в освобожденном Изюме подтверждает предыдущие предположения экспертов о том, что зверства в Буче были не отдельным случаем военных преступлений, а скорее частью российских зверств на оккупированных Россией территориях. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW). В апреле 2022 года научный сотрудник ISW Наталья Бугаева заявила, что "Буча - это наблюдаемый микрокосм преднамеренной террористической кампании России против украинцев".

06:05

Блинкен и Макрон осудили массовые убийства в Изюме

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в связи с информацией из освобожденного Изюма заявил о необходимости усилить поддержку украинского народа. "Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме вызывают ужас и должны усилить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины для привлечения к ответственности (виновных. - Ред.) в этих преступлениях", - подчеркнул Блинкен в Twitter.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

05:00

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил факты массовых убийств и пыток в Изюме, вскрывшиеся после деоккупации города. "Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности. Нет мира без справедливости", - написал Макрон в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

04:00

Глава международной правозащитной организации Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что AI была встревожена судьбой мирных жителей в Изюме еще в марте. Она напомнила, что город "подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск" уже на четвертый день войны. По ее словам, открывшиеся накануне факты подтверждают самые мрачные опасения.

03:00

Обстреляны две общины Сумской области

Сумская область вновь подверглась артиллерийским обстрелам. По словам главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого, российские военные вечером 16 сентября обстреляли Середино-Будскую и Хотинскую общины. "К счастью, без жертв", - сообщил в своем Telegram-канале Живицкий.

02:05

Первые две батареи передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для системы противовоздушной обороны Украины могут быть доставлены в течение двух месяцев. Об этом сообщил на брифинге 16 сентября пресс-секретарь Минобороны США генерал Патрик Райдер. "Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет", - сказал представитель Пентагона.

01:05

Владимир Зеленский: "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче"

Владимир Зеленский в Изюме / Ukrainos prezidento kanceliarijos nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ООН готовят специальную миссию для ознакомления с предполагаемыми преступлениями армии России в Изюме. В вечернем видеообращении по итогам 205-го дня войны, он отметил, что в освобожденных районах Харьковской области продолжаются следственные действия и фиксируются "все преступления рашистов". "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - сказал Зеленский. - И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине".

00:05

В НАТО обсуждают оказание поддержки Киеву

Военный комитет НАТО открыл в столице Эстонии Таллинне конференцию, которая продлится до 18 сентября. Одна из основных задач - имплементация решений, согласованных на саммите НАТО в Мадриде. В своей вступительной речи 16 сентября президент Эстонии Алар Карис сосредоточился на ситуации в Украине и призвал к дальнейшей военной поддержке Киева перед лицом российского нападения.

"Мы все знаем, что война еще далека от завершения. Это означает, что мы должны продолжать военную поддержку, чего бы это ни стоило. Неспособность воспользоваться украинскими успехами было бы большой ошибкой", - считает президент Эстонии. По его мнению, замороженный конфликт в Украине будет гноящейся раной в сердце Европы. "Он будет годами не давать нам выйти из цикла конфронтации с Россией", - подчеркнул Алар Карис. В Военный комитет НАТО входят начальники штабов 30 стран - членов альянса. Главы министерств обороны Финляндии и Швеции впервые примут участие в конференции в качестве приглашенных гостей.