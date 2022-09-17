В разных городах страны приняли присягу 900 солдат срочной службы

По сообщению Литовской армии, в различных городах страны приняли присягу 900 солдат постоянной обязательной воинской службы.

Присягу приняли солдаты мотопехотного батальона им. князя Вайдотаса пехотной бригады "Geležinis Vilkas", артиллерийского дивизиона им. генерала Ромуалдаса Гядрайтиса, инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса, артиллерийского дивизиона им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса и батальона улан им. великой княгини Бируте.

Военнослужащих, принявших присягу, впервые после трехнедельной службы отпустили домой.

Присяга является составной частью первых трех месяцев базовых военных курсов. Курсы включают строевую подготовку, изучение уставов, тактики, инженерного дела, военной топографии, основ связи и медицины, вооружения, а также стрельбу.

Позже начнется этап подготовки специалистов.