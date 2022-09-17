Литва не признает «референдумы» и российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины

Сейм Литвы не признает результаты незаконных референдумов, запланированных Россией на временно оккупированных территориях Украины. Литва также не признает российские паспорта, выданные гражданам Украины на оккупированных территориях. За такую резолюцию члены Сейма Литвы проголосовали единогласно.

«Запланированные Российской Федерацией незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины являются явным нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций и Конституции Украины», — говорится в принятом Сеймом постановлении. В тексте отмечается, что Литва никогда не признает их результаты.

В документе настоятельно рекомендуется не признавать паспорта России, выданные на оккупированных территориях украинцам. В резолюции литовские депутаты призывают добиваться санкций против России за организацию незаконных референдумов.

Помимо этого, Сейм предложил странам Шенгенской зоны присоединиться к решению Литвы, Латвии, Эстонии и Польши об ограничении въезда граждан России и принять меры, которые помогут жестко ограничить поток граждан из Российской Федерации в ЕС и Шенгенскую зону в целях обеспечения безопасности.

Новая газета - Балтия