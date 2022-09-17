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2022.09.17 09:30

Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.17 09:30
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев / AP nuotr.

Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях поправки в Конституцию. Депутаты одобрили законопроект о семилетнем президентском сроке без права повторного переизбрания и поддержали возвращение столице страны Нур-Султану названия Астана. Поправки направили на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает Tengrinews.

Законопроект, согласно которому будут внесены поправки в пять статей конституции, вынес на рассмотрение обеих палат казахстанского парламента министр юстиции Канат Мусин. Помимо увеличения президентского срока и переименования столицы страны, будет также увеличен до восьми лет срок полномочий судей Конституционного суда.

Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. В частности, родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.

В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев инициировал новые изменения Конституции, предложив, в частности, разрешить избираться главой государства только на один срок, но увеличить его до семи лет. Осенью в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Токаев намерен выставить свою кандидатуру.

О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.

Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — проводили несогласованные митинги с призывами вернуть городу прежнее название.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.

Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%.

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