Касым-Жомарт Токаев

Новости

6 мин. назад

Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков

Железнодорожный вокзал в Вильнюсе

Новости

11 мин. назад

Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре, обещают министры

Прага

Новости

16 мин. назад

Чиновник МИД Чехии передавал России секреты "ради женщин и денег"

Паспорта Украины и России

Новости

26 мин. назад

Кабмин Украины одобрил наказание за получение паспорта РФ

Владимир Зеленский в Изюме

Новости

29 мин. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Максим Галкин

Новости

51 мин. назад

В России Максим Галкин внесен в реестр иностранных агентов

Зал заседаний ПАСЕ

Новости

1 ч. назад

"Досье": руководство ПАСЕ связано с российской разведкой

Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных

Новости

16 ч. назад

В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Луганск

Новости

17 ч. назад

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб

Протесты в Беларуси

Новости

17 ч. назад

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Мигранты

Новости

18 ч. назад

«Врачи без границ»: политика разворота в Литве наносит мигрантам травмы

Работа (ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

Средняя зарплата украинцев в Литве - 1 тыс. евро

Полицейский патруль на улицах Будапешта

Новости

21 ч. назад

Европарламент признал Венгрию автократией

Оскарас Коршуновас

Новости

22 ч. назад

Коршуновас о переименовании Русского театра: театр должен отражать весь мультикультурализм Вильнюса

Молетский технический музей

Новости

23 ч. назад

От советских "Жигулей" до постсоветской Audi: в музее представлена автомобильная история Литвы

Литовские военнослужащие на учениях

Новости

1 д. назад

В Шилальском районе Литвы начинается строительство еще одного военгородка

Новости

2022.09.17 09:20

Чиновник МИД Чехии передавал России секреты "ради женщин и денег"

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.17 09:20
Прага
Прага / Dmitry Goykolov/Unsplash nuotr.

Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии несколько лет сотрудничал с российской Службой внешней разведки и передавал ей секретную информацию.

Об этом сообщил чешский Deník N. Информацию о разоблачении сотрудника МИД изданию подтвердили премьер Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Министр заявил, что сотрудник был уволен, других подробностей он не привёл.

В чешской контразведке - Службе информации и безопасности (BIS) подтвердили, что уже несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии сотрудник, передававший секреты, был выявлен, за ним установили слежку. В первой половине этого года о нём сообщили руководству страны. Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".

По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за рубежом. Его имя и должность не называется. Также неясно, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные ими доказательства нельзя использовать в суде.

Российский МИД пока сообщение не комментировал.

В прошлом году - после того, как власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складе в Врбетице - из страны было выслано большинство российских дипломатов и сотрудников посольства. Чешские власти считают, что многие из них были сотрудниками российских спецслужб.

Радио Свобода

# В мире
Касым-Жомарт Токаев
7 мин. назад

Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков

Железнодорожный вокзал в Вильнюсе
12 мин. назад

Поезд из Вильнюса в Варшаву начнет курсировать в декабре, обещают министры

Паспорта Украины и России
27 мин. назад

Кабмин Украины одобрил наказание за получение паспорта РФ

Владимир Зеленский в Изюме
30 мин. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

постоянно дополняется
Максим Галкин
52 мин. назад

В России Максим Галкин внесен в реестр иностранных агентов

Зал заседаний ПАСЕ
1 ч. назад

"Досье": руководство ПАСЕ связано с российской разведкой

Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных
16 ч. назад

В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Луганск
17 ч. назад

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб

Протесты в Беларуси
Интервью ЛРТ
17 ч. назад
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Мигранты
18 ч. назад

«Врачи без границ»: политика разворота в Литве наносит мигрантам травмы

Работа (ассоциативное фото)
2022.09.16 13:32

Средняя зарплата украинцев в Литве - 1 тыс. евро

Протесты в Беларуси
Интервью ЛРТ
2022.09.16 16:07
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Молетский технический музей
16
2022.09.16 10:29

От советских "Жигулей" до постсоветской Audi: в музее представлена автомобильная история Литвы

16
Оскарас Коршуновас
2022.09.16 11:27

Коршуновас о переименовании Русского театра: театр должен отражать весь мультикультурализм Вильнюса

Полицейский патруль на улицах Будапешта
2022.09.16 12:35

Европарламент признал Венгрию автократией

Луганск
2022.09.16 16:18

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб

Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных
2022.09.16 17:13

В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Мигранты
2022.09.16 14:50

«Врачи без границ»: политика разворота в Литве наносит мигрантам травмы

Зал заседаний ПАСЕ
2022.09.17 08:00

"Досье": руководство ПАСЕ связано с российской разведкой

Владимир Зеленский в Изюме
2022.09.17 09:07

Хроника путинской войны. Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

постоянно дополняется