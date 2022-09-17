Чиновник МИД Чехии передавал России секреты "ради женщин и денег"

Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии несколько лет сотрудничал с российской Службой внешней разведки и передавал ей секретную информацию.

Об этом сообщил чешский Deník N. Информацию о разоблачении сотрудника МИД изданию подтвердили премьер Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Министр заявил, что сотрудник был уволен, других подробностей он не привёл.

В чешской контразведке - Службе информации и безопасности (BIS) подтвердили, что уже несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии сотрудник, передававший секреты, был выявлен, за ним установили слежку. В первой половине этого года о нём сообщили руководству страны. Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".

По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за рубежом. Его имя и должность не называется. Также неясно, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные ими доказательства нельзя использовать в суде.

Российский МИД пока сообщение не комментировал.

В прошлом году - после того, как власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складе в Врбетице - из страны было выслано большинство российских дипломатов и сотрудников посольства. Чешские власти считают, что многие из них были сотрудниками российских спецслужб.

Радио Свобода