Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных

Новости

8 мин. назад

В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Луганск

Новости

1 ч. назад

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб

Протесты в Беларуси

Новости

1 ч. назад

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Мигранты

Новости

2 ч. назад

«Врачи без границ»: политика разворота в Литве наносит мигрантам травмы

Работа (ассоциативное фото)

Новости

3 ч. назад

Средняя зарплата украинцев в Литве - 1 тыс. евро

Полицейский патруль на улицах Будапешта

Новости

4 ч. назад

Европарламент признал Венгрию автократией

Оскарас Коршуновас

Новости

5 ч. назад

Коршуновас о переименовании Русского театра: театр должен отражать весь мультикультурализм Вильнюса

Молетский технический музей

Новости

6 ч. назад

От советских "Жигулей" до постсоветской Audi: в музее представлена автомобильная история Литвы

Литовские военнослужащие на учениях

Новости

7 ч. назад

В Шилальском районе Литвы начинается строительство еще одного военгородка

Брюссель

Новости

8 ч. назад

Brussels Airlines на зиму отзывает полеты между Вильнюсом и Брюсселем

Владимир Путин

Новости

8 ч. назад

Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде

Дрон Bayraktar

Новости

22 ч. назад

В Крыму уволили преподавателя включившего песню "Байрактар"

Новости

1 д. назад

Факти ЛРТ. Україна. Мобілізація жінок: як Кремль лякає українок та чи можливо перейняти ізраїльський досвід

Дмитрий Муратов

Новости

1 д. назад

Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

Volfas Engelman

Новости

1 д. назад

"Всегда есть люди, которые хотят получить прибыль". Литовское пиво продолжает поступать в Россию

Йонас Оман

Новости

1 д. назад

Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила европейскую награду

Новости

2022.09.16 17:13

В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.16 17:13
Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных
Стена камеры в одной из предполагаемых пыточных / Фото с сайта радио "Свобода"

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в районах Харьковской области, недавно освобождённых в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.

Две пыточные, по его словам, были найдены в городе Балаклея, в том числе на территории Балаклейского отделения полиции. Украинские СМИ в пятницу публикуют фото и видео пыточных камер.

"На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также Клименко рассказал подробности о массовом захоронении в лесу возле Изюма. По его словам, с марта там были похоронены не менее 445 человек. Среди них украинские военнослужащие и мирные жители.

“Необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", - отметил Клименко. Эксгумация началась сегодня. По сообщению корреспондентов Reuters, из могил извлекли в том числе тела с верёвками на шее и связанными руками. Предположительно, речь идёт о телах украинских военнослужащих. Присутствующий на месте эксгумации уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что речь может идти о свидетельствах того, что перед смертью их пытали. По его словам, кроме военнослужащих, в могилах похоронены жители Изюма, погибшие или при обстрелах города, или во время российской оккупации.

Сотрудники мониторинговой миссии по правам человека на Украине планируют посетить Изюм в связи с сообщениями об обнаруженном там коллективном захоронении, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

В апреле в городе Буча и ряде других городов Киевской области были обнаружены тела и могилы местных жителей, убитых во время российской оккупации. По крайней мере часть этих людей, по многочисленным свидетельствам, были убиты российскими военными намеренно.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
Луганск
1 ч. назад

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб

Протесты в Беларуси
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Мигранты
2 ч. назад

«Врачи без границ»: политика разворота в Литве наносит мигрантам травмы

Работа (ассоциативное фото)
3 ч. назад

Средняя зарплата украинцев в Литве - 1 тыс. евро

Полицейский патруль на улицах Будапешта
4 ч. назад

Европарламент признал Венгрию автократией

Оскарас Коршуновас
5 ч. назад

Коршуновас о переименовании Русского театра: театр должен отражать весь мультикультурализм Вильнюса

Молетский технический музей
16
6 ч. назад

От советских "Жигулей" до постсоветской Audi: в музее представлена автомобильная история Литвы

16
Литовские военнослужащие на учениях
7 ч. назад

В Шилальском районе Литвы начинается строительство еще одного военгородка

Брюссель
8 ч. назад

Brussels Airlines на зиму отзывает полеты между Вильнюсом и Брюсселем

Владимир Путин
8 ч. назад

Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде

Литовские военнослужащие на учениях
2022.09.16 09:30

В Шилальском районе Литвы начинается строительство еще одного военгородка

Молетский технический музей
16
2022.09.16 10:29

От советских "Жигулей" до постсоветской Audi: в музее представлена автомобильная история Литвы

16
Работа (ассоциативное фото)
2022.09.16 13:32

Средняя зарплата украинцев в Литве - 1 тыс. евро

Оскарас Коршуновас
2022.09.16 11:27

Коршуновас о переименовании Русского театра: театр должен отражать весь мультикультурализм Вильнюса

Полицейский патруль на улицах Будапешта
2022.09.16 12:35

Европарламент признал Венгрию автократией

Владимир Путин
2022.09.16 08:32

Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде

Протесты в Беларуси
Интервью ЛРТ
2022.09.16 16:07
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Зачем Лукашенко собирает данные о ВНЖ белорусов?

Брюссель
2022.09.16 08:52

Brussels Airlines на зиму отзывает полеты между Вильнюсом и Брюсселем

Дрон Bayraktar
2022.09.15 18:22

В Крыму уволили преподавателя включившего песню "Байрактар"

Луганск
2022.09.16 16:18

В Луганске произошел взрыв в помещении «генеральной прокуратуры» - «генпрокурор ЛНР» погиб