В Харьковской области обнаружили около 10 помещений, где пытали людей

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в районах Харьковской области, недавно освобождённых в ходе наступления украинских войск, были обнаружены не менее 10 мест, где во время российской оккупации предположительно пытали людей.

Две пыточные, по его словам, были найдены в городе Балаклея, в том числе на территории Балаклейского отделения полиции. Украинские СМИ в пятницу публикуют фото и видео пыточных камер.

"На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также Клименко рассказал подробности о массовом захоронении в лесу возле Изюма. По его словам, с марта там были похоронены не менее 445 человек. Среди них украинские военнослужащие и мирные жители.

“Необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", - отметил Клименко. Эксгумация началась сегодня. По сообщению корреспондентов Reuters, из могил извлекли в том числе тела с верёвками на шее и связанными руками. Предположительно, речь идёт о телах украинских военнослужащих. Присутствующий на месте эксгумации уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что речь может идти о свидетельствах того, что перед смертью их пытали. По его словам, кроме военнослужащих, в могилах похоронены жители Изюма, погибшие или при обстрелах города, или во время российской оккупации.

Сотрудники мониторинговой миссии по правам человека на Украине планируют посетить Изюм в связи с сообщениями об обнаруженном там коллективном захоронении, сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

В апреле в городе Буча и ряде других городов Киевской области были обнаружены тела и могилы местных жителей, убитых во время российской оккупации. По крайней мере часть этих людей, по многочисленным свидетельствам, были убиты российскими военными намеренно.



Радио "Свобода"