Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Это первая встреча глав государств с начала российского вторжения в Украину.

Путин заявил, что понимает озабоченности Китая, связанные с "украинским кризисом", и высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей" по войне в Украине. Он также высказался в поддержку Китая, осудив "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай готов "вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир". Он также отметил, что ценит "приверженность России принципу одного Китая".

Белый дом в четверг призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Украины, заявив, что все страны должны быть едины против агрессии России в Украине и не оставаться в стороне.

"Наше послание Китаю, я думаю, было последовательным: сейчас не время вести какие-либо дела с Путиным, учитывая то, что он сделал внутри Украины. Сейчас не время изолироваться от остального международного сообщества, которое осудило то, что он делает в Украине", – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби телеканалу CNN. Он также отметил, что Пекин не предпринимал никаких шагов для материальной поддержки Путина или нарушения санкций против Москвы.



Радио "Свобода"