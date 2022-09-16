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2022.09.16 08:52

Brussels Airlines на зиму отзывает полеты между Вильнюсом и Брюсселем

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.16 08:52
Брюссель
Брюссель / AP nuotr.

С конца октября приостанавливается прямое авиасообщение между Вильнюсом и Брюсселем. Об этом сообщила компания Brussels Airlines, единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в столицу Бельгии из Литвы.

Однако рейсы будут возобновлены с начала летнего сезона следующего года в конце марта, подтвердила BNS компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").

«Мы получили от них официальную информацию, что они останавливают полеты с конца октября, но нам также известны их планы по возобновлению этого маршрута в летний сезон следующего года», — сказал представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

«Из-за низкого спроса между Брюсселем и Вильнюсом в зимний сезон эти рейсы выполняться не будут. Поскольку спрос на такие рейсы был низким, количество пострадавших клиентов также было небольшим», — говорится в комментарии компании.

Прямые рейсы авиакомпании Ryanair будут доступны из Каунаса в аэропорт Шарлеруа в Бельгии, который находится в 50 км от центра Брюсселя.

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