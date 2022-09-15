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2022.09.15 18:22

В Крыму уволили преподавателя включившего песню "Байрактар"

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.15 18:22
Дрон Bayraktar
Дрон Bayraktar / AP nuotr.

В аннексированном Россией Крыму уволили преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, включившего в стенах учебного заведения украинскую песню "Байрактар". Об этом сообщают российский государственный телеканал "Крым 24", пророссийские телеграм-каналы и паблики в соцсети "ВКонтакте".

Видео с преподавателем, который включил песню "Байрактар", появилось в соцсетях. Сообщается, что Белозерову грозит уголовное дело.

Российское издание SHOT-ШОТ сообщило, что ученики пожаловались на Андрея Белозерова за то, что он якобы "постоянно рассказывал, как ждет прихода ВСУ, в соцсетях хейтил россиян, радовался потерям российской армии и намекал, что скоро Крымского моста не будет".

В Белогорском техникуме заявили СМИ, что Белозеров уволился по собственному желанию.

Сам преподаватель информацию СМИ не комментировал.

"Байрактар" - турецкий беспилотный летательный аппарат, который широко применяется украинской армией на войне в Украине.

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