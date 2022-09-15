Новости

1 мин. назад

Факти ЛРТ. Україна. Мобілізація жінок: як Кремль лякає українок та чи можливо перейняти ізраїльський досвід

Дмитрий Муратов

Новости

31 мин. назад

Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

Volfas Engelman

Новости

1 ч. назад

"Всегда есть люди, которые хотят получить прибыль". Литовское пиво продолжает поступать в Россию

Йонас Оман

Новости

1 ч. назад

Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила европейскую награду

Алина Набока в своей мастерской в Днепре, Украина

Новости

2 ч. назад

Путь украинской художницы в Литве: от работы в музее до заботы об исчезающих растениях Литвы и Украины

Учебник «В добрый путь» Елены Бразаускене и Ирены Волошиной

Новости

3 ч. назад

В Литве вывели из пользования прославляющий Россию учебник русского языка

Кремль

Новости

4 ч. назад

Иван Преображенский. В Украине Кремль выбрал стратегию замалчивания поражений

Юрий Шевчук

Новости

5 ч. назад

В Санкт-Петербурге отменён концерт группы ДДТ

Украинские военнослужащие

Новости

6 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. Страшилки о мобилизации женщин: как Кремль пугает украинок

В. Путин

Новости

6 ч. назад

Reuters рассказало об отвергнутом Путиным плане мирного урегулирования в Украине

Мигранты (ассоциативное фото)

Новости

7 ч. назад

На границе с Беларусью развернули 108 мигрантов

Л. Ландсбергис

Новости

7 ч. назад

Ландсбергис в Одессе призвал добиваться ухода россиян с Запорожской АЭС

Наручники

Новости

7 ч. назад

«Приказали раздеться догола». Российские пограничники на границе задержали гражданина Литвы

Сейм Литвы

Новости

8 ч. назад

Лидеры рейтинга в Литве - консерваторы

Спектакль «Восход богов»

Новости

8 ч. назад

«Восход богов» в Русском театре Литвы – спектакль о сильных женщинах

Освенцим

Новости

24 ч. назад

Польша потребует от Германии репарации - 1,3 трлн долларов

Новости

2022.09.15 16:36

Верховный суд отозвал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты"

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.15 16:36
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов / Vida Press nuotr.

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал лицензию средства массовой информации у сайта "Новой газеты". Ранее лицензия была отозвана у печатного издания и у журнала-приложения "Но".

Роскомнадзор потребовал отзыва лицензии сайта "Новой" после двух официальных предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных российским министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.

Редакция пыталась обжаловать эти предупреждения ещё весной, однако иски до сих пор не рассмотрены, — отмечает издание "Новая Газета. Европа".

"Новая газета" выходила с 1993 года, редакция регулярно отмечалась российскими и международными премиями за расследовательскую журналистику и правозащитную деятельность, её главный редактор Дмитрий Муратов был награждён Нобелевской премией мира за за усилия по защите свободы выражения мнений. В марте редакция приостановила работу, объяснив это невозможностью освещать события в России в условиях введённой в стране военной цензуры.

Несмотря на это сайт газеты и её приложения были заблокированы. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты.Европа", основанной в Риге бывшими сотрудниками издания.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
1 мин. назад

Факти ЛРТ. Україна. Мобілізація жінок: як Кремль лякає українок та чи можливо перейняти ізраїльський досвід

Volfas Engelman
1 ч. назад

"Всегда есть люди, которые хотят получить прибыль". Литовское пиво продолжает поступать в Россию

Йонас Оман
1 ч. назад

Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила европейскую награду

Алина Набока в своей мастерской в Днепре, Украина
2 ч. назад

Путь украинской художницы в Литве: от работы в музее до заботы об исчезающих растениях Литвы и Украины

Учебник «В добрый путь» Елены Бразаускене и Ирены Волошиной
3 ч. назад

В Литве вывели из пользования прославляющий Россию учебник русского языка

Кремль
4 ч. назад

Иван Преображенский. В Украине Кремль выбрал стратегию замалчивания поражений

Юрий Шевчук
5 ч. назад

В Санкт-Петербурге отменён концерт группы ДДТ

Украинские военнослужащие
Эксклюзив LRT.lt
6 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Страшилки о мобилизации женщин: как Кремль пугает украинок

В. Путин
6 ч. назад

Reuters рассказало об отвергнутом Путиным плане мирного урегулирования в Украине

Мигранты (ассоциативное фото)
7 ч. назад

На границе с Беларусью развернули 108 мигрантов

Наручники
2022.09.15 09:16

«Приказали раздеться догола». Российские пограничники на границе задержали гражданина Литвы

Сейм Литвы
2022.09.15 09:01

Лидеры рейтинга в Литве - консерваторы

Учебник «В добрый путь» Елены Бразаускене и Ирены Волошиной
2022.09.15 13:24

В Литве вывели из пользования прославляющий Россию учебник русского языка

Украинские военнослужащие
Эксклюзив LRT.lt
2022.09.15 11:05
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Страшилки о мобилизации женщин: как Кремль пугает украинок

Спектакль «Восход богов»
2022.09.15 08:08

«Восход богов» в Русском театре Литвы – спектакль о сильных женщинах

Л. Ландсбергис
2022.09.15 09:30

Ландсбергис в Одессе призвал добиваться ухода россиян с Запорожской АЭС

Алина Набока в своей мастерской в Днепре, Украина
2022.09.15 14:36

Путь украинской художницы в Литве: от работы в музее до заботы об исчезающих растениях Литвы и Украины

Кремль
2022.09.15 12:10

Иван Преображенский. В Украине Кремль выбрал стратегию замалчивания поражений

Йонас Оман
2022.09.15 15:09

Организация в поддержку Украины Blue/Yellow получила европейскую награду

Volfas Engelman
2022.09.15 16:03

"Всегда есть люди, которые хотят получить прибыль". Литовское пиво продолжает поступать в Россию