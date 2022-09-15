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2022.09.15 09:16

Российские пограничники на границе задержали гражданина Литвы

РL
Радио LRT 2022.09.15 09:16
Antrankiai
Antrankiai / Shutterstock.com nuotr.

Департамент госбезопасности сообщает, что на российско-литовской границе российские пограничники задержали гражданина Литвы, который по неосторожности нарушил правила нахождения в приграничной зоне. 

По данным Департамента госбезопасности, он был задержан в России без санкции суда на срок более двух недель.

По собственным показаниям литовца, к нему применялось психологическое и физическое насилие. После нескольких дней допросов задержанного гражданина Литвы наказали штрафом в 2000 рублей (32 евро) за административное правонарушение и запретом на въезд в Россию на пять лет.

Департамент госбезопасности призывает граждан Литвы вести себя осмотрительно на границе и по возможности избегать поездок в Россию и Беларусь.

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