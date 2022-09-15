Российские пограничники на границе задержали гражданина Литвы

Департамент госбезопасности сообщает, что на российско-литовской границе российские пограничники задержали гражданина Литвы, который по неосторожности нарушил правила нахождения в приграничной зоне.

По данным Департамента госбезопасности, он был задержан в России без санкции суда на срок более двух недель.



По собственным показаниям литовца, к нему применялось психологическое и физическое насилие. После нескольких дней допросов задержанного гражданина Литвы наказали штрафом в 2000 рублей (32 евро) за административное правонарушение и запретом на въезд в Россию на пять лет.

Департамент госбезопасности призывает граждан Литвы вести себя осмотрительно на границе и по возможности избегать поездок в Россию и Беларусь.