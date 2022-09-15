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2022.09.15 09:30

Ландсбергис в Одессе призвал добиваться ухода россиян с Запорожской АЭС

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.15 09:30
Л. Ландсбергис
Л. Ландсбергис / T. Biliūno/BNS nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду находился с визитом в украинской Одессе, где подчеркнул, что во избежание ядерной катастрофы в Европе необходимо обеспечить безопасность Запорожской АЭС, что требует полного вытеснения российских оккупационных войск. Этому должны способствовать международное сообщество и коалиция.

Как сообщает МИД, Ландсбергис встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"В настоящее время московский режим использует Запорожскую АЭС для шантажа и подталкивает всю Европу к ядерной угрозе. Единственный способ предотвратить это — создать на Запорожской АЭС безопасную зону под международным контролем и выдворить оттуда российских солдат — оккупантов. Думаю, выйти из этого тупика помогла бы международная коалиция", - передаются слова Ландсбергиса в сообщении МИД.

Министры встретились с руководством государственного предприятия "Одесский морской торговый порт". Ландсбергис сказал, что Литва поддерживает усилия по восстановлению жизненно важных украинских экспортных маршрутов как для Украины, так и для регионов за пределами Европы. По его словам, блокируя украинские порты, Россия использует возникший дефицит продовольствия как рычаг для достижения своих целей.

"Сегодня мы убедились, что соглашение об экспорте украинского зерна работает, несмотря на попытки России манипулировать фактами", - сказал министр.

Ландсбергис также встретился с главой военной администрации Одесской области Максимом Марченко, который проинформировал министров о ситуации с безопасностью в Одесской области.

Ландсбергис также посетил Молдову, где заверил Кишинев в гуманитарной и экспертной поддержке на пути интеграции в Европейский Союз (ЕС). Министр посетил Молдову и Украину вместе с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени.

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