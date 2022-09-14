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2022.09.14 09:44

В Вильнюсе открыли еще один памятник Мицкевичу

НГ
Новая газета – Балтия 2022.09.14 09:44
Памятник поэту Адаму Мицкевичу
Памятник поэту Адаму Мицкевичу / BNS

В столичном сквере К.Сирвидаса открыли памятник поэту Адаму Мицкевичу, сообщает BNS.

Скульптуру создали на деньги Института им. А. Мицкевича в Варшаве, Вильнюсского музея и Польского института в Вильнюсе. Эта скульптура в два раза меньше, чем памятник, созданный в 1922 году скульптором Збигневым Пронашкой. Архитектор новой скульптуры — Томас Валентинайтис, скульпторы — Веяс Алюкас и Матас Янушонис.

В 1923 году скульптор из Кракова Пронашка предложил установить в Вильнюсе на Ратушной площади созданный два года назад авангардный памятник высотой 12 м — фигура поэта без постамента должна была быть выполнена из бронзы или бетона. Это предложение отклонили как слишком современное и не подходящее для Ратушной площади.

В 1984 году памятник Адаму Мицкевичю в Вильнюсе установили у костела Св. Анны. Автор памятника — скульптор Гедиминас Якубонис.

Новая газета - Балтия

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