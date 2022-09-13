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2022.09.13 12:13

Умер французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.13 12:13
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар / AP nuotr.

Во Франции в возрасте 91 года умер кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Об этом сообщает издание "Либерасьон" со ссылкой на родственников. Причина смерти не уточняется.

Годар был одним из самых известных представителей "новой волны" во французском кино. Его первый фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют своеобразным манифестом этого направления в кинематографе в 1950-1960 годах. Среди его фильмов "Маленький солдат", "Безумный Пьеро", "Карабинеры", "Две или три вещи, которые я знаю о ней", "Мужское — женское", "Презрение", "Альфавилль". Его последний фильм, "Образ и речь", был снят в 2018 году.

Его карьера полна шедевров и недоразумений, которые ещё при жизни сделали его легендой, написала о Годаре "Либерасьон".

В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

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