Факти ЛРТ. Україна. Візовий “бан” для росіян: чому неминуча колективна відповідальність за агресію?

Дискусія про можливу заборону туристичних поїздок для громадян країни-агресора розділила не тільки Європу, а й російську опозицію. Гостро постало питання про колективну відповідальність: чи можна карати весь народ за злочини правлячого режиму, навіть якщо цей режим користується підтримкою або конформізмом більшості населення? Поступово країни Заходу приходять до визнання того, що така відповідальність є неминучою.

Заклик Естонії та президента Зеленського

6 вересня Єврокомісія схвалила пропозицію призупинити дію угоди про спрощений візовий режим з РФ. У разі затвердження цього рішення Європейською Радою, вже з понеділка, 12 вересня, наберуть чинності нові правила перетину кордону. Раніше, 30 серпня, заморозити спрощений візовий режим між ЄС та Росією домовилися міністри закордонних справ країн Євросоюзу – на неформальній зустрічі в Празі.

Це рішення ЄС стало першим, можливо проміжним, підсумком дискусії, яка розпочалась у Європі приблизно місяць тому. 9 серпня прем’єр-міністерка Естонії Кайя Каллас опублікувала твіт, у якому закликала припинити видавати туристичні візи росіянам на поїздки до ЄС. “Відвідини Європи – це привілей, а не право”, – заявила Каллас, додавши: “Поки країни Шенгенської угоди видають візи, тягар несуть сусіди Росії – Фінляндія, Естонія та Латвія. Час покінчити з туризмом із Росії”.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу повністю заборонити в’їзд для громадян РФ. В інтерв’ю Washington Post український лідер заявив: “Росіяни повинні жити у своєму світі, поки не змінять філософію”. “Які б не були росіяни – нехай їдуть до Росії”, – додав Зеленський, зазначивши, що населення РФ не протестує проти рішень своєї влади, а отже – має розділити відповідальність.

Згодом український президент ще кілька разів повторював свою позицію. Зокрема, у відеозверненні 4 вересня закликав внести “візові рішення” до восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії. “Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг та веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не “Діснейленд” для прихильників терору”, – наголосив Зеленський.

В. Зеленський / AP nuotr.

Слова президента України наробили багато галасу та багатьма були сприйняті неоднозначно. Заклик Зеленського підняв кілька проблемних питань, зокрема – зачепив моральну дилему про припустимість колективної відповідальності. Країни ЄС поділилися у ставленні до “візового питання”. Так само розділеною виявилась і російська опозиція.

Цікаво, що навіть в оточенні Володимира Зеленського пролунали голоси проти такої ініціативи. Радник Офісу президента України Олексій Арестович у коментарі Washington Post зазначив, що не є прибічником колективної відповідальності та виступає за вибірковість при запровадженні візових заборон. Щоправда, згодом представник Банкової заявив, що американське видання вирвало його слова з контексту, хоч заяву вже встигли розтиражувати російські пропагандистські ЗМІ.

Історія питання

Зауважимо, що говорити про можливе запровадження візових обмежень почали ще у перші тижні війни, проте лише на початку серпня ця тема зайняла чільне місце у порядку денному. Зрештою, на початку вересня було ухвалене перше конкретне рішення на загальноєвропейському рівні.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни масово обмежували авіасполучення з країною-агресоркою. Як наслідок – у росіян залишився лише сухопутний шлях для в’їзду до ЄС. Країни, що мають спільний кордон з РФ – Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва – зіштовхнулись з небаченим раніше напливом громадян Росії. Серед прибульців – були як дисиденти та втікачі від режиму, так і звичайні туристи. За даними Financial Times, від кінця лютого до кінця серпня до згаданих п’яти країн ЄС в’їхало понад 700 тисяч росіян. У зв’язку з цим держави заявляють про загрозу своїй національній безпеці.

Чехія, що головує в ЄС, ще 25 лютого припинила видавати візи громадянам Росії, згодом поширивши це рішення і на громадян Білорусі. “Це питання нашої безпеки”, – заявляв тоді міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Такі безпекові побоювання не є безпідставними, якщо згадати диверсії та замовні вбивства, які за останні кілька років, ймовірно, здійснили працівники російських спецслужб. Про загрозу засилання Росією диверсантів і кілерів під виглядом туристів казав і Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень.

“На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися”, – зазначив український президент.

Що стосується України, то Кабінет міністрів запровадив візовий режим з Росією у червні, а діяти він почав з 1 липня. До цього – росіяни могли приїздити в Україну без візи, хоч упродовж останніх восьми років кілька разів запроваджувались обмеження на в’їзд для росіян, зокрема – для молодих чоловіків. Цьогоріч за перший місяць дії візового режиму заявки подало близько 80-ти громадян Росії. Жоден з них наразі не отримав дозволу на в’їзд.

Одна з лідерок у питанні візових заборон для росіян – Естонія. Туристичні поїздки до цієї країни для громадян РФ обмежені від 18 серпня. Виняток – для тих, хто приїжджає за туристичними візами до родичів, або ж – з гуманітарною метою (наприклад, на похорони). Скорочує кількість віз для росіян і Фінляндія. Вже цього місяця Гельсінкі хоче зменшити кількість виданих дозволів удесятеро.

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8 вересня стало відомо, що чотири країни ЄС, які межують з Росією, – Естонія, Латвія, Литва та Польща, – домовилися не видавати візи громадянам РФ і не приймати тих, хто вже має шенгенські візи. Рішення набуде чинності від 19 вересня. Голови урядів чотирьох країн виступили зі спільною заявою. У ній наголосили: серед росіян, які прибувають до ЄС, є особи, метою яких є підрив безпеки європейських держав. Адже приблизно три чверті громадян Росії підтримують загарбницьку війну проти України. Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, водночас, уточнив, що заборона не буде стосуватися російських борців з режимом, незалежних журналістів, дипломатів, дипломатичних кур’єрів і членів їхніх родин.

“Дискримінація” та “порушення законів ЄС”: російські ЗМІ про можливі візові заборони

Починаючи від 9 серпня російська пропаганда почала активно атакувати ініціативи щодо візових обмежень в ЄС. При цьому просувають два основних наративи. Перший – це традиційні звинувачення у “русофобії”, “дискримінації” росіян, “нацизмі”. Так, 14 серпня російське державне інформагентство “РИА Новости” опублікувало статтю “Европа намерена закрыть окно к себе для России”. Автор статті, Максим Соколов, порівняв візові обмеження з політикою гітлерівського режиму. Нагадав, що у 1933 році в нацистській Німеччині з’явилися таблички “Євреям тут не раді”. Мовляв, дискусія про недопуск росіян до ЄС – це сучасний аналог таблички “Росіянам тут не раді”.

За кілька днів російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав ідею припинити видавати візи громадянам РФ “русофобською” та “яскравим проявом нацистської політики”.

Подібні порівняння – це звична для російської пропаганди спроба виставити себе жертвою. Забуваючи причинно-наслідкові зв’язки (антиросійські обмеження – наслідок вторгнення Росії в Україну, воєнних злочинів російських окупантів) аналогічним чином російські ЗМІ подають будь-які санкції проти Росії з боку Європи та США як “русофобію”, “ненависть до росіян”.

Другий аргумент кремлівської пропаганди – нібито незаконність візових обмежень. “Шенгенський Візовий кодекс не передбачає можливості запровадження тотальної невибіркової заборони на видачу короткострокових віз”, – заявив 11 серпня заступник директора департаменту інформації МЗС РФ Іван Нечаєв. Згодом російські ЗМІ розтиражували євродепутата від партії “Альтернатива для Німеччини” Ґуннара Бека про те, що у Візовому кодексі ЄС начебто немає підстав для відмови у видаванні для віз для громадян конкретної країни. Власну думку депутата російська пропаганда видала за офіційну позицію ЄС.

Ґуннар Бек послався на статтю 32 Візового кодексу про те, що заявнику “може бути відмовлено у візі лише у випадку, якщо він становить загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці чи охороні здоров’я країни ЄС”. На думку євродепутата, тотальна заборона видавати візи всім росіянам суперечить цій статті.

Водночас, у Єврокомісії роз’яснили, що згідно з положеннями того ж самого Візового кодексу, розглядають заявки на отримання візи та ухвалюють рішення країни-члени ЄС. Кожна країна сама оцінює можливі загрози громадському порядку чи своїй внутрішній безпеці, – зазначила офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер.

“Війна Путіна”, а не “війна росіян”



В. Путін / AP nuotr.

Ініціатива щодо “візового ембарго” викликала потужний спротив і серед західного політикуму. Аргументи противників обмежень, переважно, зводяться до небажання поширювати колективну відповідальність на всіх росіян, а також – “штовхати” потенційних дисидентів в обійми Кремля.

“Для нас важливо те, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом, – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі лідерів країн Північної Європи 15 серпня. – Усі рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати виїзд з країни, відмежування від керівництва і диктатури в Росії”, – додав Шольц. У своїй іншій заяві голова федерального уряду зазначив, що вважає війну Росії проти України “війною Путіна”, а не всіх росіян, і не хоче перекладати відповідальність за агресію на громадян РФ.

Тотальні візові обмеження не підтримують і Сполучені Штати. Принаймні, таку позицію висловив речник Білого Дому Джон Кірбі. Він вважає, що санкції повинні стосуватися лише тих, хто безпосередньо допомагає функціонувати путінському режиму. Карати ж візовими обмеженнями всіх росіян, на думку Кірбі, – неефективно. Крім того, представник Білого Дому заявив, що санкції не повинні перетворюватися на “війну з усім російським народом”.

Ще один аргумент, що звучить доволі наївно, – це сподівання на те, що контакти з західним суспільством можуть трансформувати свідомість росіян, відвертаючи їх від путінського авторитаризму. Про таке йдеться, зокрема, в листі Міністерств закордонних справ Франції та Німеччини, якого цитує видання Bloomberg: “Не варто недооцінювати трансформаційний вплив на особистість власного досвіду життя у демократичних системах, особливо – для майбутніх поколінь”.

З таким твердженням можна посперечатися з огляду на те, що багато росіян є прихильниками путінської ідеології, навіть десятки років проживаючи в країнах Заходу. Користування благами західної цивілізації, на жаль, не наближає цих людей до сповідування західних цінностей.

“За війну доведеться платити”



Війна в Україні / AP nuotr.

Дискусія про “візовий бан” розділила і російську опозицію. Зокрема, телеведуча Ксенія Собчак виступила з різкою критикою заяв Володимира Зеленського.

“Такі санкції абсолютно неефективні, – написала Собчак у своєму Instagram. – Якщо ви хочете нашкодити абстрактній владі абстрактної країни – заберіть її найкращі уми, запропонуйте їм найкращі умови переїзду, збудуйте “філософський пароплав”. Хіба витік мізків не став одним із символів краху СРСР? Але зараз Захід, навпаки, штовхає забезпечених і активних людей в обійми влади”.

Телеведуча також висловила переконання, що якщо середній клас “заперти” наодинці з Путіним – вони не почнуть протестувати, а скоріше повісять наліпки Z на авто, – щоб їх не чіпали.

Водночас, інша частина російської опозиції виступає за повну заборону туристичних віз. При цьому, наполягає, щоб в’їзд до країн Заходу був дозволений для людей, які відречуться від режиму Путіна. Таку позицію, зокрема, висловлює відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров. В інтерв’ю LRT політик зазначив, що між Росією та Заходом ведеться неоголошена війна, а в умовах війни пересування туди-назад через кордон неможливе.

“Це дуже правильний захід. Ми кажемо про мільйони людей. Велике число. І переважна більшість з них поки не відчуває тягаря війни. Путін не проводить мобілізацію в Москві та Петербурзі, в великих містах. Для них війна – це десь на екрані телевізора. А ось візи – це одразу сигнал усім цим людям про те, що за війну треба платити. Тому ми вважаємо дуже важливим, щоб цей сигнал був посланий”, – заявив Гаррі Каспаров.

Критик Путіна наполягає, що на Захід потрібно пускати лише тих росіян, які публічно відречуться від путінського режиму. Російська опозиція навіть розробила декларацію, яку пропонують зробити обов’язковою для підписання кожному охочому виїхати до ЄС. Зміст цієї декларації обговорили, зокрема, на Конгресі вільної Росії, який відбувся в Литві 31 серпня – 2 вересня.

“Ця декларація визнає війну злочинною, режим Путіна нелегітимним. І, відповідно, підписант визнає суверенітет України та її територіальну цілісність”, – розповів Каспаров.

Він додав, що таку селекцію не пройде і частина тих, хто називає себе російською опозицією.

“Багато представників російської опозиції сьогодні можуть поперхнутися, коли їх спитати “Чий Крим?”. Навіть сьогодні. Відповідають: “Так, звісно український, але…” Як відомо, якщо у реченні є слово “але”, то все, що йде до нього, не має значення”, – каже політик.

“Дуже важливо, якщо людина готова порвати з путінською Росією. Психологічно важливо. Ми кажемо напівжартома, що тут наша Південна Корея. Така віртуальна. А там – Північна Корея путінська. Треба дати людям змогу зробити вибір. Мені здається, що це дуже правильно, по-європейськи. Коли виникне така ситуація, з цих людей можна буде створити кістяк майбутнього управлінського апарату в Росії”, – додав Гаррі Каспаров.

“Візовий пакет” ЄС і перспективи нових обмежень

Зауважимо, що рішення, схвалене Єврокомісією 6 вересня, виявилось компромісним та достатньо далеким від того, чого хотіла Україна. Припинення угоди про спрощений візовий режим означає не заборону видавання віз, а лише ускладнення та здорожчання цієї процедури. Зокрема, вартість візи до ЄС, згідно з новими правилами, зросте для росіян із 35-ти до 80-ти євро. Термін видавання дозволів на в’їзд може збільшитися до шести місяців. Стане менше або взагалі не залишиться довготермінових і багаторазових віз.

Важливішими є інші зміни, що увійшли до так званого “візового пакету”. Так, Єврокомісія узгодила заборону на видавання будь-яких віз росіянам у консульствах країн ЄС. Крім того – домовилися про офіційне невизнання документів РФ, виданих на тимчасово окупованих територіях України. Ще одна важлива домовленість, що може зіграти вирішальну роль – розв’язування рук для національних урядів країн-членів ЄС. Кожна окрема держава може запровадити власні візові обмеження, чим уже скористалися країни Балтії. Ймовірно, незабаром аналогічні рішення ухвалять і Польща та Фінляндія. Також, після призупинення угоди про спрощений візовий режим, кожна країна зможе самостійно вирішувати, наскільки прискіпливо перевіряти охочих отримати візу. Якщо у 2019 році, перед пандемією коронавірусу, кількість відмов у візах для заявників з РФ не перевищувала 1,5%, то зараз, вочевидь, ставлення буде набагато жорсткішим.

Питання, відповіді на яке країни ЄС поки не знайшли – це те, що робити з уже виданими візами. Офіційна представниця Єврокомісії з внутрішніх справ Аніта Хіппер повідомила, що станом на 1 вересня чинними є візи майже мільйона росіян. Таким чином єврочиновниця спростувала заяви з боку країн Балтії, які оцінювали кількість виданих віз у 10 – 12 мільйонів. Проте і один мільйон – це велика кількість людей. Серед них є як пересічні росіяни, так і чиновники, як критики влади, так, вірогідно, і гарячі прихильники так званої “операції Z”, а також – військові, що вели загарбницьку війну проти України, члени їхніх родин. Наразі механізму анулювання віз таких людей не існує, і це – ще одна велика проблема.

У будь-якому разі процес відмежування цивілізованого світу від країни, яка щодня коїть нові злочини проти людяності, є неминучим. Так само, як і відмежування від усього, що пов’язане з цієї країною, включаючи її культуру, мову та громадян. Чим більше злочинів коїтиме режим Путіна – тим глибшою буде ставати ця прірва. Тому кожному росіянинові рано чи пізно доведеться зробити свій вибір.



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