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2022.09.12 16:07

При худшем сценарии экономика Литвы может сократиться на 2,8%

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.12 16:07
Инфляция
Инфляция / E.Blaževič/LRT nuotr.

Министерство финансов Литвы прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) страны на 1,4% в 2023 году, а подготовленные им два сценария риска в случае ухудшения ситуации предполагают, что экономика страны в следующем году может сократиться на 0,6- 2,8% .

По первому сценарию, исходя из предположения Международного валютного фонда о том, что изменение ВВП Европейского Союза будет близко к нулю, прогнозируется сокращение ВВП Литвы на 0,6%, а по второму сценарию (если ВВП ЕС снизится примерно на 1,7%) - на 2,8%.

Среднегодовая инфляция при обоих сценариях составит 7% и 9% соответственно. Базовый сценарий предусматривает инфляцию в 6%.

По мнению министерства, война на Украине, более быстрый рост цен на энергоносители, менее благоприятное развитие еврозоны и мировой экономики, трудности для некоторых литовских предприятий с переориентацией своей деятельности с восточных на западные рынки могут оказывать на экономику отрицательное влияние.

Кроме того, к негативным факторам относятся колебания на мировых финансовых рынках, новые вспышки вирусов, длительные сбои в цепочках поставок и рост цен на продовольствие, старение населения и нехватка рабочей силы.

Прогнозируется, что ВВП страны вырастет на 3% в 2024 и 2025 годах, а среднегодовая инфляция будет достигать по 2%.

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