Борис Акунин: Революция в России неизбежна

Один из самых популярных российских писателей, выступая на литературном фестивале в Берлине, призвал западных политиков не ставить крест на российском обществе и не ругать простых россиян.

Билеты на дискуссию с участием писателей Бориса Акунина и Сергея Лебедева закончились за несколько дней до ее проведения. Некоторым гостям пришлось сидеть на полу, так как зал был переполнен. Встреча писателей с аудиторией проходила в рамках 22-го Международного литературного фестиваля в Берлине, одного из крупнейших литературных фестивалей мира. Но собственно о литературе речь зашла лишь спустя час после начала дискуссии, озаглавленной "Россия: токсичная родина". Борис Акунин и Сергей Лебедев рассуждали о понятии "родина", о расколе российского общества и о роли простых людей в политических решениях.

Акуинин против Путина: "Агрессивный диктаторский режим"

Борис Акунин / Shutterstock.com

В преддверии отмены облегченного визового режима между ЕС и РФ, Борис Акунин отдельно и весьма резко высказался по поводу попыток западных политиков поставить знак равенства между российским политическим руководством и гражданами страны. "Россия принесла миру немало плохого, но и много хорошего. И я совершенно не готов отказываться от того хорошего, что создала Россия. Я не готов отдавать это Владимиру Путину, - сказал писатель. - Для нас невыносимо, что Путин олицетворяет Россию".

По его словам, главная проблема российского государства состоит в чрезмерной централизованности, империализме и в том, что такая огромная страна всегда держалась только благодаря насилию. "Исторически как только система насилия начинала ослабевать, государство начинало разваливаться", - считает писатель. По его словам, если Россия не изменит принцип своего существования, не станет федерацией, то ее ждет очередная демократическая революция и кошмар последующего сползания в авторитаризм после нее.

Акунин считает, что война в Украине угрожает всему миру, а не одной стране, от которой исходит военная агрессия. "Это не иракское вторжение в Кувейт, - говорит писатель. - Мы имеем дело с агрессивным диктаторским режимом, который обладает ядерным оружием и неоднократно обещал его применить. Пока Россией управляет этот режим, миру покоя не будет. Наша задача - положить режиму конец". Акунин покинул Россию в 2014 году.

Писатель считает, что единственный способ избавиться от нынешнего режима в России - революция, совершить которую могут только граждане страны. Однако санкции в отношении простых россиян не приближают крах режима, а, наоборот, только укрепляют позиции Путина. Поэтому западные политики должны постоянно напоминать о том, что они - враги режима, но при этом друзья российского народа. "Запад должен не изолироваться от россиян, а изолировать их от Путина", - считает Акунин. И в зале раздались аплодисменты.

Акунин: "Стыдно быть равнодушным"



"Да, революционных настроений в России сейчас нет, - говорит Акунин. - Но революция неизбежна. Вопрос только в том, когда она произойдет и сколько судеб до этого будет покалечено".

Борис Акунин / Shutterstock.com

Отвечая на вопросы DW после дискуссии, Борис Акунин сказал, что 24 февраля 2022 года он словно "переместился в другую реальность, при том, что находился далеко от войны. А ведь перемещение в другую реальность для украинцев произошло в гораздо более трагических условиях. С тех пор все мы, и даже люди, которые находятся далеко от войны, должны жить по-другому".

Как именно? "Сейчас стыдно и безнравственно быть в стороне от происходящего, быть равнодушным, прятаться от этой проблемы. Потому что эта проблема вошла в нашу жизнь. И если у украинцев позиция трагическая, но понятная - они защищают свою родину, то у россиян все гораздо сложнее. В российском обществе произошел колоссальный раскол. Есть люди, и их много, которые на стороне путинского государства. Есть люди, которых тоже много, и они выступают против. И я, конечно, с ними".

Что делать? На извечный русский вопрос знаменитый писатель отвечает так. "Во-первых, не терять мужества. Во-вторых, забыть о мелких разногласиях и объединиться. В-третьих, разговаривать с людьми, которые находятся в России. Убеждать их. Давать им информацию. Не ругать их, не бранить их, а находить общий язык. Потому что от людей, которые живут в сегодняшней России, в первую очередь зависит то, какой Россия будет завтра."

А в том, что касается запрета русской литературы в Украине Борис Акунин придерживается такой позиции. "Я думаю, что совершенно понятным образом украинцев сейчас тошнит от всего, имеющего отношение к России и "к русскости", и мне особенно жалко в этой связи украинских писателей и поэтов, очень талантливых, у которых родной язык - русский. Их много, и я даже не знаю, как они справляются с этой проблемой. Я бы очень не хотел, чтобы русский язык считался личной собственностью Владимира Путина. Он не принадлежит Путину. Он принадлежит всем нам: Пушкину, Чехову, кому угодно. А Путину принадлежат те несколько поганых неологизмов, которые он вставил в русский язык: "денацификация" или "суверенная демократия". Вот это пускай будет русский язык Путина. А русский язык в целом и русскую культуру никто ему отдавать не собирается."

Борис Акунин анонсировал выход в ближайшее время повести-антиутопии, в которой речь будет идти о России в 2023 году - сюжет разворачивается после крушения нынешнего политического режима, которое, однако, не несет в себе ничего хорошего. "Это страшная повесть, - говорит писатель. - Я рассказываю в ней о том, что даже падение режима не означает победы сил добра".



DW