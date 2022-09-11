Григорий Канович против того, чтобы в России ставили спектакли по его роману

Известный писатель-литвак Григорий Канович выступает против того, чтобы в России инсценировали его роман «Улыбнись нам, Господи».

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте сын писателя Сергей Канович. Там же он опубликовал письмо, которое его отец направил в московский театр им. Евг. Вахтангова.

«Недавно я был поставлен в известность, что в новом сезоне Вашего театра предусмотрен показ пьесы «Улыбнись нам, Господи», основанной на моих романах.

Все мое творчество посвящено уважению к человеку, верховенству добра над злом. Мне не представляется возможным использование моего произведения и имени в стране, развязавшей войну против Украины, поэтому я категорически требую убрать из репертуара театра им. Евг. Вахтангова пьесу «Улыбнись нам, Господи». В случае отказа, я требую перевести мне причитающийся гонорар на счет организации United24», – указывает в своем письме Г. Канович.