"Надирают задницу": Стивен Кинг эмоционально прокомментировал успехи ВСУ на фронте

Украинские военные имеют значительные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях.

Известный американский писатель Стивен Кинг поддержал действия Вооруженных сил Украины на восточном и южном фронтах.

Так, он весьма эмоционально отреагировал на успехи украинских военных в войне с российскими оккупантами.

"Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!"- написал Кинг в Twitter.

The Ukrainians are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI! — Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022

С начала полномасштабной войны России "король ужасов" Кинг поддерживает Украину.

Ранее Кинг отреагировал на ракетный удар России по ТРЦ в Кременчуге, где погибли десятки гражданских украинцев. Писатель назвал это террористической атакой со стороны Российской Федерации.

ВСУ пошли в активное контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях и уже имеют значительные успехи. В частности, в традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

UNIAN