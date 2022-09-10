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2022.09.10 17:14

"Надирают задницу": Стивен Кинг эмоционально прокомментировал успехи ВСУ на фронте

U
UNIAN 2022.09.10 17:14
Стивен Кинг
Стивен Кинг / AP nuotr.

Украинские военные имеют значительные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях.

Известный американский писатель Стивен Кинг поддержал действия Вооруженных сил Украины на восточном и южном фронтах.

Так, он весьма эмоционально отреагировал на успехи украинских военных в войне с российскими оккупантами.

"Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!"- написал Кинг в Twitter.

С начала полномасштабной войны России "король ужасов" Кинг поддерживает Украину.

Ранее Кинг отреагировал на ракетный удар России по ТРЦ в Кременчуге, где погибли десятки гражданских украинцев. Писатель назвал это террористической атакой со стороны Российской Федерации.

ВСУ пошли в активное контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях и уже имеют значительные успехи. В частности, в традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

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