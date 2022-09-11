Муниципальные учреждения Вильнюса перейдут на солнечные батареи

Муниципальные учреждения литовской столицы перейдут на солнечные батареи, чтобы снизить энергопотребление. О планах Вильнюса порталу Made in Vilnius рассказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

«В целях экономии электроэнергии на 318 учреждениях (культурных, воспитательно-образовательных, здравоохранения и т.д.) в ближайшие два года установят солнечные электростанции или же будут приобретены удаленные солнечные станции. Их общая мощность составит 35,54 МВт», — сказал Бенкунскас.

По словам вице-мэра, в частных многоквартирных домах уже устанавливаются солнечные батареи, а в новых правилах модернизации домов есть пункт об установке солнечных электростанций на крышах или фасадах. В ближайшее время в Вильнюсе модернизируют 53 многоквартирных дома, на крышах или фасадах установят солнечные электростанции мощностью 608,5 кВт.

В целях экономии интенсивность освещения в некоторых местах литовской столицы уже снизили на 20%. В Вильнюсе в осенне-зимний период по ночам не будут освещаться школьные стадионы, детские площадки, а также места для выгула собак. Фонари в городе планируется выключать на 20 минут раньше, а вечером включать на 15 минут позже.

Новая газета - Балтия