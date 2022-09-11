Чулпан Хаматова и Анатолий Белый в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской»

Новости

24 мин. назад

Песни, война и два чемодана – необычное представление в Русском драматическом театре Литвы

Очередь на границе с Эстонией

Новости

24 мин. назад

Страны Балтии и Польша ограничивают въезд россиян

Разрушенный взрывом многоквартирный дом в столице России по улице Гурьянова. Москва, 9 сентября 1999 года

Новости

29 мин. назад

От взрывов в Москве до вторжения в Украину. Мог ли Запад остановить Путина?

Солнечная батарея

Новости

34 мин. назад

Муниципальные учреждения Вильнюса перейдут на солнечные батареи

Григорий Канович

Новости

49 мин. назад

Григорий Канович против того, чтобы в России ставили спектакли по его роману

Война России против Украины. Бои в Луганском регионе (архивное фото)

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. Глава Луганской ОВА сообщил о бегстве коллаборантов из "ЛНР"

Выборы мэра в Тракай (архивное фото)

Новости

1 ч. назад

Сейм готовится объявить муниципальные выборы – они могли бы состояться 5 марта

Британские почтовые марки

Новости

2 ч. назад

Что теперь будет с почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением Елизаветы II

Ночной Вильнюс

Новости

2 ч. назад

И гаснет свет. Как власти Вильнюса, Риги и Таллинна планируют снизить энергопотребление

Коктейль Black Russian

Новости

2 ч. назад

Dirty Russian. Ян Левченко – о рецептах национальных коктейлей

Газетные сообщения о смерти королевы Елизаветы II

Новости

3 ч. назад

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Зима

Новости

3 ч. назад

Холодный душ от Путина. Правда ли, что этой зимой немцы замерзнут?

Война России против Украины. Контрнаступление ВСУ

Новости

12 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: С начала сентября украинская армия освободила около 2 тысяч кв. км

Стивен Кинг

Новости

17 ч. назад

"Надирают задницу": Стивен Кинг эмоционально прокомментировал успехи ВСУ на фронте

Илья Яшин

Новости

21 ч. назад

Илье Яшину продлили арест по делу о фейках про армию

Карл III официально провозглашён новым королём Великобритании

Новости

21 ч. назад

Совет по престолонаследию провозгласил Карла III королём Великобритании

Новости

2022.09.11 09:50

Муниципальные учреждения Вильнюса перейдут на солнечные батареи

НГ
Новая газета – Балтия 2022.09.11 09:50
Солнечная батарея
Солнечная батарея / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Муниципальные учреждения литовской столицы перейдут на солнечные батареи, чтобы снизить энергопотребление. О планах Вильнюса порталу Made in Vilnius рассказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

«В целях экономии электроэнергии на 318 учреждениях (культурных, воспитательно-образовательных, здравоохранения и т.д.) в ближайшие два года установят солнечные электростанции или же будут приобретены удаленные солнечные станции. Их общая мощность составит 35,54 МВт», — сказал Бенкунскас.

По словам вице-мэра, в частных многоквартирных домах уже устанавливаются солнечные батареи, а в новых правилах модернизации домов есть пункт об установке солнечных электростанций на крышах или фасадах. В ближайшее время в Вильнюсе модернизируют 53 многоквартирных дома, на крышах или фасадах установят солнечные электростанции мощностью 608,5 кВт.

В целях экономии интенсивность освещения в некоторых местах литовской столицы уже снизили на 20%. В Вильнюсе в осенне-зимний период по ночам не будут освещаться школьные стадионы, детские площадки, а также места для выгула собак. Фонари в городе планируется выключать на 20 минут раньше, а вечером включать на 15 минут позже.

Новая газета - Балтия

Солнечная батарея
Валдас Бенкунскас
# Литва
Чулпан Хаматова и Анатолий Белый в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской»
9
26 мин. назад

Песни, война и два чемодана – необычное представление в Русском драматическом театре Литвы

9
Очередь на границе с Эстонией
26 мин. назад

Страны Балтии и Польша ограничивают въезд россиян

Разрушенный взрывом многоквартирный дом в столице России по улице Гурьянова. Москва, 9 сентября 1999 года
31 мин. назад

От взрывов в Москве до вторжения в Украину. Мог ли Запад остановить Путина?

Григорий Канович
51 мин. назад

Григорий Канович против того, чтобы в России ставили спектакли по его роману

Война России против Украины. Бои в Луганском регионе (архивное фото)
1 ч. назад

Хроника путинской войны. Глава Луганской ОВА сообщил о бегстве коллаборантов из "ЛНР"

постоянно дополняется
Выборы мэра в Тракай (архивное фото)
1 ч. назад

Сейм готовится объявить муниципальные выборы – они могли бы состояться 5 марта

Британские почтовые марки
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что теперь будет с почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением Елизаветы II

5
Ночной Вильнюс
2 ч. назад

И гаснет свет. Как власти Вильнюса, Риги и Таллинна планируют снизить энергопотребление

Коктейль Black Russian
2 ч. назад

Dirty Russian. Ян Левченко – о рецептах национальных коктейлей

Газетные сообщения о смерти королевы Елизаветы II
3 ч. назад

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Война России против Украины. Контрнаступление ВСУ
8
2022.09.10 21:46

Хроника путинской войны. Зеленский: С начала сентября украинская армия освободила около 2 тысяч кв. км

8
Карл III
5
2022.09.10 12:51

Новый король Великобритании Карл III: кто он?

5
Иллюстративное фото
2022.09.10 10:40

Шлагбаум опускается. Четыре страны ЕС запрещают въезд россиянам

Стивен Кинг
2022.09.10 17:14

"Надирают задницу": Стивен Кинг эмоционально прокомментировал успехи ВСУ на фронте

Война России против Украины. Бои в Луганском регионе (архивное фото)
2022.09.11 09:09

Хроника путинской войны. Глава Луганской ОВА сообщил о бегстве коллаборантов из "ЛНР"

постоянно дополняется
Карл III официально провозглашён новым королём Великобритании
2022.09.10 12:56

Совет по престолонаследию провозгласил Карла III королём Великобритании

Иосиф Кобзон
2022.09.10 11:30

В Москве открыли "поющий" памятник Иосифу Кобзону

Ночной Вильнюс
2022.09.11 08:15

И гаснет свет. Как власти Вильнюса, Риги и Таллинна планируют снизить энергопотребление

Ким Чен Ын
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.09.10 12:45
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Северная Корея объявила себя ядерной державой

Зима
2022.09.11 06:30

Холодный душ от Путина. Правда ли, что этой зимой немцы замерзнут?