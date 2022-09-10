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2022.09.10 12:51

Новый король Великобритании Карл III: кто он?

D
DW 2022.09.10 12:51
Карл III
Карл III / AP nuotr.

У короля Карла III две ипостаси в глазах общественности: филантроп и ловелас. DW - о факторах, которые, вероятно, сыграют ключевую роль в формировании имиджа нового британского монарха.

63 года он был принцем Уэльским. И вот - в 73 года - Чарльз Филип Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор, старший сын королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, восходит на престол под именем короля Карла III.

"Этот переход хорошо спланирован - так же, как и похороны королевы Елизаветы II, - написал политолог Университетского колледжа Лондона Роберт Хейзелл в ответ на запрос DW. - Между тем многое будет зависеть от того, как общественность отреагирует на коронацию Карла и какую поддержку ему окажет правительство".

Жизнь Чарльза в королевской семье

У Карла III было достаточно времени, чтобы привыкнуть к повышенному вниманию к его персоне. В 1970 году он получил степень бакалавра по истории в Тринити-колледже в Кембридже. Затем начал военную карьеру и, кроме прочего, командовал минным тральщиком HMS Bronington.

Его бракосочетание с 20-летней Дианой Спенсер летом 1981 года вызвало огромный резонанс в СМИ. Принцесса Диана была чрезвычайно популярна, но к ней было постоянно приковано и внимание бульварной прессы. В 1996 году принц Чарльз развелся с супругой. Год спустя Диана при драматических обстоятельствах погибла в автомобильной аварии.

Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми
Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми / AP nuotr.

Говорят, при расставании Чарльз сказал Диане: "Ты и правда думаешь, что я - первый принц Уэльский, у которого нет любовницы?" К тому времени Камилла Паркер-Боулз уже давно была его возлюбленной - в 2005 году он наконец смог на ней жениться.

В глазах британской общественности у Карла III две стороны: ловелас и филантроп. В 1976 году он основал благотворительный фонд Prince's Trust для помощи обездоленным подросткам и молодым людям. Кроме того, он поддерживает инициативы в области искусства.

Однако самой большой страстью нового короля является защита окружающей среды и борьба с изменением климата. С 2007 года он участвует в проекте по защите тропических лесов и подключил целый ряд политиков, знаменитостей и представителей бизнеса к кампании по пропаганде важных мер против вырубки тропических лесов.

Принц Чарльз со своей матерью королевой Елизаветой II
Принц Чарльз со своей матерью королевой Елизаветой II / AP nuotr.

Будучи королем, сын Елизаветы II, вероятно, продолжит также кампанию за религиозное разнообразие и мультикультурную, современную Великобританию. Ведь он заранее объявил, что его коронация станет событием с участием многих религиозных конфессий.

Как Чарльз пытался вмешаться в политику правительства

При этом у короля Карла III отсутствует инстинкт его матери, полагают эксперты. В политических или социальных вопросах он редко может оставаться беспристрастным. В прошлом он не скрывал своих взглядов.

Неспособность наследника британского трона сохранять нейтралитет особенно явно проявилась в скандале вокруг так называемых меморандумов "Черного паука" - письмах принца Уэльского, адресованных тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру и членам его кабинета.

Принц Уэльский с супругой - герцогиней Корнуолльской Камиллой - в Иордании
Принц Уэльский с супругой - герцогиней Корнуолльской Камиллой - в Иордании / AP nuotr.

Судя по этим документам, которые обнародовала газета The Guardian, принц Чарльз пытался повлиять на членов правительства и других политиков по самым разным вопросам: например, о спасении исчезающих рыб, заказе военного оборудования для войск в Ираке или отлове барсуков с целью остановить распространение туберкулеза среди скота. Публикация этих писем повлекла за собой длительную судебную тяжбу.

Став королем, Карлу III придется контролировать подобные склонности, отмечает политолог Роберт Хейзелл: "Монарх должен оставаться безоговорочно нейтральным по всем политическим вопросам, как это делала королева (Елизавета II. - Ред.). У Карла III будет возможность высказывать свое мнение на еженедельной аудиенции с премьер-министром. Но он должен будет оставаться в рамках своих конституционных прав, позволяющих ему консультировать, поощрять и предупреждать". В противном случае правительство напомнит ему, "в чем состоят обязанности главы государства в конституционной монархии", продолжает эксперт.

Скандалы, связанные с принцем Чарльзом

В 2017 году имя принца Чарльза всплыло в связи с обнародованием так называемых "Райских бумаг" - документов, раскрывающих подробности сомнительных офшорных инвестиций многих сверхбогатых людей, в том числе политиков, бизнесменов и знаменитостей.

В случае принца Чарльза речь шла предположительно о компании, зарегистрированной на Бермудах. Согласно журналистскому расследованию, в 2007 году наследник британского престола настаивал на изменениях в климатической политике, но утаил, что получит выгоду от этих изменений через свой офшорный бизнес. Сам принц Чарльз заявил тогда, что не имеет прямого отношения к офшорному счету.

Принц Чарльз
Принц Чарльз / AP nuotr.

Недавно появились и новые вопросы по поводу разоблачений в королевском "скандале с наличностью". Утверждается, что богатые иностранные граждане получали льготы в обмен на пожертвования в фонд Чарльза Prince's Foundation. В одном случае речь идет о саудовском магнате, который за свои услуги был посвящен в рыцари, а в другом, как утверждается, российскому банкиру пообещали встречу с наследником британского престола.

Разоблачения привели к отставке трех ключевых сотрудников благотворительной организации, включая близкого соратника принца Чарльза Майкла Фосетта. При этом исполнительный директор фонда тогда ушел в отставку "временно". Сам принц Уэльский отрицал свою осведомленность о предполагаемых махинациях.

Карлу III следует избегать подобных инцидентов, если он хочет, будучи королем, иметь высокую оценку в глазах общественности - в этом наблюдатели солидарны. Или, как выразился политолог Хейзелл: признание Карла III и его популярность в народе будут зависеть от того, "будут ли у него проблемы и какие непредвиденные события произойдут".

DW

Карл III
Принц Чарльз и принцесса Диана с детьми
Принц Чарльз со своей матерью королевой Елизаветой II
Принц Уэльский с супругой - герцогиней Корнуолльской Камиллой - в Иордании
Принц Чарльз
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