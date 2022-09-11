Песни, война и два чемодана – необычное представление в Русском драматическом театре Литвы

Недавно в Русском драматическом театре Литвы случился аншлаг. Спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» с участием актеров Чулпан Хаматовой, Анатолия Белого и самой пани Петрушевской стал премьерным в странах Балтии. Репортаж об этом событии показала программа «Наша русская улица».

Очередь в Вильнюсе у входа в Русский драматический театр / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Людмила Петрушевская числится самым переводимым русскоязычным автором. Пьесы Петрушевской десятилетиями звучат с главных европейских сцен – а в России «Уроки музыки» и «Московский хор», «Три девушки в голубом» и «Чинзано», «Любовь» и «Квартира Коломбины» были поставлены, среди прочих, Марком Захаровым, Романом Виктюком, Олегом Ефремовым, Львом Додиным и Дмитрием Брусникиным.

«Кабаре Людмилы Петрушевской» – это истории и песни в стиле нуар с легендарным автором в главной роли.

Людмила Петрушевская / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Среди многочисленных людей, пришедших посмотреть спектакль, был замечен и поэт, переводчик, бывший диссидент Томас Венцлова.

– Я люблю её сочинения, – признался он перед началом представления. – Этот спектакль я не видел, но очень интересно посмотреть, что получится.

Томас Венцлова / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

– Я бы не называла всё-таки это спектаклем, потому что это некое такое действо, скорее даже музыкальное, – говорит известная российская актриса Чулпан Хаматова. – Главный бриллиант этого действа – это Людмила Петрушевская. Вообще, это счастье, что она здорова, доехала, жива, поёт, улыбается, хохочет, танцует. Это какая-то такая возможность остановить мгновение, окунуться в её мир абсурда, который вроде бы абсурд, но так спокойно она об этом пишет. А при этом, жизнь из этого и состоит.

– Её читать – это удовольствие. Её читать со сцены вдвоём – еще большее удовольствие, – дополняет слова Чулпан ее партнер по сцене Анатолий Белый.

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

На протяжении почти всего представления актёры держат на сцене чемоданы. В текстах, которые им достались по роли, звучат слова о некой войне, некой трагедии, об эвакуации из Москвы.

Актёры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый тоже эвакуировались из Москвы, не поддержав войну. Анатолий – в Тель-Авив. Чулпан – в Ригу.

– Мне поступило приглашение от театра «Гешер» тель-авивского, – говорит Анатолий. – И я с октября начну там репетировать в новом спектакле, который будет ставить режиссер из Петербурга Саша Баргман. Вот уже мы не скрываем – это Ануй, «Эвридика» будет. Переделанная, интерпретированная в сегодняшний день, переписанная. Вот так.

– На каком языке? – живо интересуется Чулпан Хаматова.

– На русском.

– А я так же начала с русского языка, выпустила премьеру в Новом Рижском театре у Херманиса. Но следующий мой спектакль будет уже на латышском. Я очень верю и надеюсь, что я не потеряю как-то в своём актерском качестве, играя на латышском языке. Гоголь. На латышском языке.

Чулпан Хаматова / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Писатель и драматург Людмила Петрушевская сравнивает своё кабаре с выступлениями Аллы Баяновой и Александра Вертинского перед русской эмиграцией в разных городах мира после революции.

Людмила Петрушевская / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Комментируя слова драматурга, Анатолий Белый восклицает:

– О Господи! Эти параллели! Эти горькие параллели! Слушайте, я не чувствую. Давайте я прямо от себя скажу. Я не чувствую какой-то такой эмиграции. Это, конечно, история невесёлая. И нас всех разбросало, конечно же. Разбросало просто взрывной волной по разным странам. Но в этом времени я не чувствую прямо какой-то такой сильной оторванности. Это мое ощущение, и я не драматизирую эту тему. Может быть, потому что я космополит безродный (смеется).

– А, может быть, потому что у тех послереволюционных эмигрантов вообще не было этого опыта? – продолжает мысль своего коллеги Чулпан Хаматова. – Или, если он был, то он не был так описан, проговорен, артикулирован... А у нас он уже есть. Мы уже читали про это. Мы уже знаем про это всё. Мир всё-таки изменился, можно связываться через интернет, который не позволяет уж так сильно оторваться от родины и друг от друга, – это тоже, в какой-то степени играет роль успокоительной пилюли.

– Люди, уж если оставались, то навсегда, – вновь вступает в разговор Анатолий. – И это «навсегда» было намного жёстче, чем сейчас. Потому что сейчас мы можем созвониться, списаться. Прилететь друг к другу. Другая история. Другая ситуация. Но всё равно это тоже доро́га. По которой мы, собственно, и пришли.

Анатолий Белый / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

– А вообще, конечно, главная мысль, цель, боль – чтобы закончилась война и чтобы вся эта чернота прекратилась, – завершает интервью программе «Наша русская улица» Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В одной из ближайших передач «Нашей русской улицы» будет показано большое интервью и с самой Людмилой Петрушевской, в биографии которой хватало в том числе и литовских страниц.