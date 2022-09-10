Хроника путинской войны. Зеленский: С начала сентября украинская армия освободила около 2 тысяч кв. км

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 сентября.

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы,10 сентября (время вильнюсское).

21:30

С начала сентября украинская армия освободила около 2 тысяч квадратных километров территории страны, заявил президент Владимир Зеленский. "Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину", - отметил он. "Это неплохой выбор для них - бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - заверил глава украинского государства.

21:05

Хамовнический районный суд Москвы на пять суток арестовал Галину Семенову и Валерию Демидову, задержанных накануне на антивоенной акции, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Девушки вышли к зданию Минобороны в Москве в траурных украинских костюмах и с рушником, на котором было написано No war.

20:45

Замминистра обороны Украины Анна Маляр предостерегла от поспешных утверждений о контроле ВСУ над населенными пунктами. "К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности. В постах встречаются населенные пункты, которые частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - написала Маляр в Telegram-канале.

"Если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер", - объяснила она. В качестве примера Маляр привела освобождение ВСУ Балаклеи. По ее словам, в город украинские военные зашли "несколько дней назад", а окончательный контроль был установлен только сегодня, о чем и сообщило Минобороны страны.

20:30

В Балаклее задержан начальник оккупационной "полиции", который после захвата города российскими войсками добровольно вызвался сотрудничать с военными РФ, сообщило Государственное бюро расследований Украины. "После того, как вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую "ЛНР". Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. В настоящее время решается вопрос сообщения о подозрении, а также избрания меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

20:15

Обстрел Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал об обстреле Холодногорского района города. "На данный момент информация о двух прилетах. Предварительно один в жилой дом, второй - в административно-производственное помещение", - написал он, уточнив, что что известно об одном погибшем и двух пострадавших.

20:05

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений об освобождении ВСУ населенных пунктов в Харьковской области провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. "В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", - заявили в администрации Зеленского.

Кроме того, "отдельное внимание" было уделено итогам завершившейся накануне встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. "Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе", - подчеркнул официальный Киев.

19:45

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на территории области стали появляться все больше военнослужащих ВСУ. "Сегодня наконец-то впервые мы начали получать новости, что местные жители видели вооруженные силы Украины на окраинах Лисичанска, и в Кременной сегодня ночью подняли украинский флаг партизаны. Нам нужно дождаться официальной информации от Генштаба, но то, что оккупанты бегут из всех оккупированных городов, это уже факт, который подтверждается огромным количеством видео и фотоматериалов", - рассказал Гайдай.

19:20

Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой. Ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ. Накануне Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их приостановки в феврале.

19:00

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) с требованием не допустить проведения товарищеского матча между командами России и Боснии и Герцеговины. "Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА, - говорится в письме УАФ, которое ассоциация приводит на своем сайте. - В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями". Как отмечается, УАФ также направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором "объяснила недопустимость проведения такого матча". Встреча сборной России со сборной Боснии и Герцеговины должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

18:35

Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщил, под чьим контролем находятся Купянск и Изюм в Харьковской области, указав лишь, что освобождение населенных пунктов продолжается. "По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена впоследствии", - объяснило ведомство.

18:05

Минобороны России признало отступление от Балаклеи и Изюма

Министерство обороны РФ подтвердило отступление российских войск в Харьковской области. В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что "в течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Данный маневр, названный в сообщении перегруппировкой войск, объясняется необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

17:40

Оккупационные "власти" Волчанского района Харьковской области сообщают о наступлении украинских войск на Волчанск и мощном обстреле города. В Telegram-канале "военно-гражданской администрации" региона говорится, что в городе зафиксировали не менее семи "прилетов", одна ракета попала в жилой дом. О возможных жертвах информации нет. По данным местных "властей", ВСУ наступают на Волчанск со стороны поселка Хотомля. ВС РФ "временно оставляют" Волчанск, добавила оккупационная "администрация".

17:20

Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области, заявил глава региональной военной администрации Сергей Гайдай изданию "Суспільне". Чиновник не предоставил никаких подробностей.

В то же время в своем Telegram-канале Гайдай намекнул на скорую деоккупацию Лисичанска. "Лисичанск. Замечательный украинский город! Ох и работы по восстановлению", - написал он.

16:55

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая "по-прежнему вызывает серьезную озабоченность" и выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении. Они потребовали "вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок".

16:25

Премьер Польши: Украина борется за будущее всей Европы

Матеуш Моравецкий / D. Umbraso/LRT nuotr.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в Украине сегодня идет борьба за будущее всей Европы. "Мы можем спросить себя, о чем на самом деле эта война. Эта война касается будущего облика Европы", - написал Моравецкий в Facebook после возвращения из Киева, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам польского премьера, это будущее "должно быть свободно от российского империализма и колониализма, от шантажа и жгучего желания покорить кремлевских правителей".

16:00

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что потрясена количеством мин на территории Украины. "То, что я здесь вижу, более чем пугающе", - признала она в ходе посещения Великой Дымерки Броварского района близ Киева, в которой работают саперы. По словам Бербок, совершенно ясно, что "здесь преднамеренно закладывались не только противотанковые, но и противопехотные мины", тем самым российская армия применяла их целенаправленно для убийства гражданского населения. Поэтому важно, чтобы Украина получала не только военную поддержку, но и помощь в сфере гражданской обороны, добавила она.

15:35

Вооруженные силы Украины продвинулись на несколько десятков километров в Херсонской области. "Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров", - заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. По ее словам, в ближайшее время командование сообщит названия освобожденных населенных пунктов.

15:10

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще пять судов, сообщает министерство инфраструктуры Украины. "На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции. Они направляются в страны Африки и Европы", - говорится в сообщении в Facebook. По данным Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции страны.

14:50

СБУ показала фото спецназовцев в Купянске

Служба безопасности Украины опубликовала фотографии бойцов ее спецподразделения "Альфа" в Купянске Харьковской области, отметив, что город "был и всегда будет украинским". "Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"- говорится в сообщении СБУ в Telegram.

14:30

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма Харьковской области. "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования", - написал в Telegram-канале "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов. Он добавил, что россияне "воюют, как умеют, на всех уровнях", и отметил необходимость "признать ошибки и сделать правильные выводы". Официального подтверждения ухода подразделений ВС РФ из Изюма пока нет ни с украинской, ни с российской сторон.

14:05

Украинские и российские военные блогеры пишут, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман. Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донец, отмечает издание "Медуза". Относительно происходящего в самом Лимане украинские и российские источники расходятся в оценках. В Telegram-канале депутата Верховной Рады Юрия Мисягина говорится, что ВС РФ оставили город. Пророссийский Telegram-канал "Рыбарь", публикующий военные сводки, сообщил, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии. Официальных подтверждений или опровержений этой информации от Генштаба ВСУ или Минобороны РФ не поступало.

13:30

Украинский флаг / фото UNIAN

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально объявил об освобождении города Балаклея. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из города на фоне поднятого государственного флага Украины. "Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - написал Синегубов.

13:00

Украинские СМИ и местные власти сообщают об освобождении Вооруженными силами Украины (ВСУ) стратегически важного города Купянск Харьковской области. Среди прочих о взятии третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла заявила советница главы региональной администрации Наталья Попова. "Купянск - это Украина", - написала она в Facebook, разместив фотографию военных из 92-й отдельной механизированной бригады, стоящих с боевым флагом у здания горсовета. Об освобождении Купянска сообщают и ряд Telegram-каналов и СМИ, в том числе "Украинская правда", они разместили при этом фотографии украинских военнослужащих с флагом Украины в центре этого города. Генеральный штаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию.

12:15

Российские войска минувшей ночью обстреляли ракетами Николаев, сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, без жертв и пострадавших", - написала она. По словам Замазеевой, под удары попали также населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Кроме того, обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Шевченковской, Широковской и Березнеговатской общин.

11:30

Британская разведка отмечает успехи украинских военных в Харьковской области

По данным британской военной разведки, украинские силы добиваются все больших успехов в своем контрнаступлении против российских войск. Передовые подразделения "продвинулись на 50 километров вглубь ранее удерживаемой Россией территории" на юге Харьковской области, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. "Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов", - говорится в сообщении. Как отмечается, российские силы вокруг Изюма становятся все более изолированными, а украинские части теперь угрожают городу Купянск. "Его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса", - говорится в сообщении. Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, добавили в Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/87pwGSujtp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GitWVZvd3S — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 10, 2022

10:40

В ночь на 10 сентября россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области - Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. "На Днепровский направили две крылатые ракеты. Одна наша ПВО сбила. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры. Там загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожарные пламя уже укротили. Люди не пострадали", - написал он в Telegram. На Никопольский район дважды нанесены артиллерийские удары, люди не пострадали, указал далее Резниченко. "По Синельниковскому району на утро ударили несколько российских ракет. Люди невредимы. Изуродовано местное фермерское хозяйство", - сообщил он.

10:25

По данным американского Института исследования войны (ISW), Вооруженные силы Украины по состоянию на 9 сентября отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области в ходе контрнаступления. По всей вероятности, украинские войска зачищают очаги дезорганизованных российских сил, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол, заявили аналитики ISW. По их мнению, украинские подразделения могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи (ГЛОК) к северу и югу от Изюма. "Если украинцам удастся отрезать российские ГЛОК, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - указывается далее.

10:05

Анналена Бербок / AP nuotr.

В Киев во второй раз с начала войны прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Своей поездкой она намерена продемонстрировать, что Германия будет и далее поддерживать Украину - "как долго это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", заявила она по прибытии. Бербок подчеркнула, что она хочет послать сигнал против усталости от войны в немецком обществе, на которую, по ее словам, делает ставку президент РФ Владимир Путин. "Мне ясно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он считает, что может расколоть наше общество с помощью лжи и шантажировать нас поставками энергоносителей, а также что он может отнять у нас энергию защищаться от этой жестокой атаки на все наши ценности", - указала немецкий министр. Она подчеркнула, что этот план российского президента не должен сработать и не сработает, "поскольку вся Европа знает, что Украина защищает наш миропорядок".

09:45

По данным главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, днем 9 сентября российские войска ​​обстреляли из реактивных систем залпового огня центральную часть Харькова. В результате 14 человек получили ранения, в том числе трое детей, сообщил он в своем Telegram-канале. Ночью на 10 сентября обстрелов Харькова не фиксировалось, но около 1 часа ночи был обстрелян Харьковский район. "В Новой Водолаге разрушен частный дом, произошел пожар. К сожалению, погибла 62-летняя женщина", - написал Синегубов.

09:20

Генштаб ВСУ: в Херсонскую область прибыли до 1300 "кадыровцев"

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки российские войска нанесли 13 ракетных и 23 авиационных удара по украинским объектам, в частности, в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное. "Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек", - указывается далее в заявлении, размещенном в Facebook.

За последние дни освобождены более тысячи квадратных километров украинской территории, ранее захваченные ВС РФ, в том числе более 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщается далее. "В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, заявил украинский Генштаб.

08:55

За минувшие сутки украинские силы нанесли 33 удара по российским подразделениям, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. В результате был "уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника", написал он. "В результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом", - указал далее Гайдай.

08:35

В США расширяют оборонное производство

Замглавы Минобороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант сообщил журналистам, что ведомство оперативно пополняет запасы вооружений, отправленного в Украину. По его словам, в этой связи уже заключены контракты с оборонными компаниями на 1,2 млрд долларов. При этом более половины этой сумм - 624 млн долларов - направлено на приобретение ракет Stinger, еще 352 млн - на закупку комплексов Javelin и 33 млн - на замену систем HIMARS, указывается далее. В общей сложности предполагается заменить вооружения на 7 млрд долларов, которые были изъяты из существующих военных запасов США и отправлены в Украину.

07:46

Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из портов Украины шести судам с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН. Суда "Princess Amhan" (с пшеницей), "Lady Sham" (с семенами подсолнечника) направятся в Италию. Судно Briza с кукурузой отправится в Грецию, судно "Magnolia" с подсолнечным маслом - в Турцию. Кроме того, сухогруз "Eaubonne" доставит в Испанию кукурузу, пшеницу и ячмень. Судно "Kan 2", груженное кукурузой и ячменем, возьмет курс на Ливию.

06:40

Государственными наградами отмечены около 300 украинских военных. "293 участника боевых действий отмечены государственными наградами", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 198-го дня войны.

06:00

Подоляк прокомментировал контрнаступательную операцию ВСУ

Михаил Подоляк / Vida Press nuotr.

Контрнаступление украинской армии прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Украина показывает, как она будет воевать, как она будет освобождать территории, включая Крым. Это будут абсолютно продуманные стратегически и тактически мероприятия на разных направлениях", - подчеркнул он, выступая в эфире общенационального телемарафона.

Окончательный перелом, по словам Подоляка, произойдет после того, как "падет один из двух ключевых для Кремля городов" - Донецк или Луганск. "Вот в этот момент, собственно, все и закончится", - заявил он.

05:15

Украинские силы обороны в освобожденной накануне Балаклее Харьковской области захватили брошенный россиянами зенитно-ракетный комплекс "Тор". Видеозапись с трофейной техникой опубликовал журналист Юрий Бутусов. ЗРК "Тор" стал трофеем группы Перуна подразделения "Да Винчи".

04:30

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский сообщил о деталях состоявшихся накануне переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Стороны, в частности, обсудили упрощение различных процедур на границе между двумя странами. "Народы, которые вместе защищают европейскую свободу, должны быть максимально близкими", - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, Польша обратилась к Украине с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности с экспортом электричества. "Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, которые помогают нам с первого дня, мы всегда поможем", - подчеркнул президент Украины.

03:40

В ООН подтвердили гибель более 5700 гражданских лиц

Война России против Украины / AP nuotr.

В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданских лиц в войне, развязанной Россией против Украины. "По состоянию на сегодня нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения, - заявила во время брифинга глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. - В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения. Мы неоднократно отмечали, что фактические цифры, вероятно, являются гораздо большими".

02:45

В Николаеве, Харькове и Днепре в ночь на 10 сентября прогремели взрывы, в городах объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телекомпании "Суспильне".

02:15

Латвия - за начало переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Латвия выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявил президент балтийской республики Эгилс Левитс на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Украина, по его словам, не только политически и культурно является членом европейской семьи, но и относится к Европейскому Союзу, поскольку это сообщество свободных демократических стран.

01:05

В Мелитополе вечером 9 сентября были слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Иван Федоров. Судя по публикации, звуки взрывов и стрельбы раздались около 23.45, подробности выясняют. "ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - написал мэр Мелитополя.

00:10

Алексей Арестович рассказал о ловушке для российских военных

Алексей Арестович / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении загнали российские подразделения в ловушку. Об этом в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в результате операции около 25 батальонных тактических групп российской армии оказались в окружении. По словам Арестовича, безнадежно запертой оказалась "лучшая мотивированная пехота" оккупантов.