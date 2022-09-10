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2022.09.10 06:15

Карл III пообещал посвятить жизнь служению народу

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DW 2022.09.10 06:15
Король Карл III
Король Карл III / AP nuotr.

Новый король Великобритании впервые обратился к нации как монарх. Заранее записанное телеобращение прозвучало после начала поминальной службы в соборе Святого Павла.

Король Великобритании Карл III пообещал посвятить жизнь служению народу Соединенного Королевства и других его владений. Выступая с телевизионным обращением в пятницу, 9 сентября, на следующий день после смерти королевы Елизаветы II, он заявил о "глубокой печали" по поводу кончины своей матери, назвав ее "источником вдохновения и примером" для него и всей его семьи

"Как это делала сама королева с такой непоколебимой преданностью, я тоже теперь торжественно обязуюсь в течение всего оставшегося времени, которое дарует мне Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации", - заявил Карл III. "И где бы вы ни жили - в Соединенном Королевстве или в королевствах и территориях по всему миру, и какими бы ни были ваше происхождение или убеждения, я буду стараться служить вам с преданностью, уважением и любовью, как я делал это на протяжении всей своей жизни", - подчеркнул он.

Кроме того, новый король Великобритании объявил старшего сына - Уильяма принцем Уэльским. Его супруга Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской. Карл III в своей речи также упомянул принца Гарри, отметив, что любит младшего сына и его жену, которые строят свою жизнь в США.

Поминальная служба в соборе Святого Павла

Заранее записанное обращение короля, которое транслировали британские телеканалы, прозвучало после начала поминальной церемонии в лондонском соборе Святого Павла. Около 2000 человек присутствовали на службе в память о королеве Елизавете II, в их числе - премьер-министр Лиз Трасс и другие высокопоставленные члены кабинета, пишет агентство AP.

Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет в субботу, 10 сентября, в 10.00 (12.00 мск), говорится в заявлении Букингемского дворца.

Смерть монарха

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Рядом с ней в замке Балморал в Шотландии находились на тот момент наследник престола принц Чарльз (ныне - монарх Карл III) с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям.

Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, прибыл в Балморал чуть позже. Его жена, герцогиня Сассекская Меган, не сопровождала Гарри.

DW

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