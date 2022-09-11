Страны Балтии и Польша ограничивают въезд россиян

Как это будет работать? Отвечаем на главные вопросы.

Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились с 19 сентября ограничить въезд граждан России через свои границы. Каждая страна принимает соответствующий закон отдельно, но по согласованным принципам.Литва и Польша пока не обнародовали свои правила, но изменения уже утвердили Эстония и Латвия. Отвечаем на основные вопросы о запрете въезда россиян.

Всем россиянам запрещен въезд?

Нет. Есть ряд исключений. Въехать в ЕС через Литву, Латвию, Эстонию и Польшу смогут следующие группы:

- граждане России, посещающие родственников, живущих в Шенгенской зоне легально (имеются в виду граждане стран ЕС или обладатели долгосрочных видов на жительство). Под родственниками понимаются супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки и лица, находящиеся на иждивении;

- дипломаты;

- граждане России с видом на жительство в одной из стран ЕС;

- работники сферы международных товарных и пассажирских перевозок;

- лица, которым въезд разрешен по гуманитарным причинам, а также диссиденты. В этом случае въезд разрешают в порядке исключения.

В каком случае меня не пустят?

Граждане России с шенгенскими визами, выданными любым государством, не смогут въехать через Литву, Латвию, Эстонию или Польшу в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий или родственников и друзей (за исключением легально проживающих в ЕС кровных родственников по восходящей линии), вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

Если меня не пустят, аннулируют ли визу?

В случае отказа во въезде виза не аннулируется. Но человеку не разрешают въезд и отправляют его назад.

Если у меня долгосрочная виза (тип D), могу ли я въехать?

Зависит от цели поездки. Если цель поездки подпадает под ограничение (туризм, бизнес, шопинг, участие в мероприятиях), то въезд не разрешат.

А если я совру про цель визита?

При въезде вы обязаны подтвердить цель и обстоятельства предполагаемого пребывания, на границе будут проверять все обстоятельства. В случае предоставления ложных данных пограничникам визу могут аннулировать и наложить долгосрочный запрет на въезд в ЕС.

Я гражданин России, но въезжаю с территории другой страны шенгенского соглашения. Меня пустят?

Да. На внутренних границах и во время внутриевропейских поездок пограничный контроль отсутствует.

А что с гражданами Беларуси?

Ограничения, вступающие в силу с 19 сентября, касаются только граждан России. Граждане Беларуси могут въезжать в действующем сейчас порядке.

Почему страны Балтии и Польша не пускают россиян через свои границы?

Власти стран Балтии и Польши считают, что въезд граждан страны-агрессора с целью туризма и шопинга аморален и создает риски для общественного порядка. Есть и другое объяснение: авиасообщение ЕС с Россией приостановлено, и российские туристы массово въезжают в ЕС через сухопутные границы. По данным Financial Times, с начала войны в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тысяч граждан России. Власти этих стран считают, что это «серьезная угроза общественной безопасности».

Новая газета - Балтия