Северная Корея объявила себя ядерной державой

Северная Корея приняла закон, объявляющий страну ядерной державой, сообщает государственное информационное агентство ЦТАК.

Лидер страны Ким Чен Ын назвал это решение необратимым и исключил возможность каких-либо переговоров о денуклеаризации страны, то есть отказе от ядерного оружия.

Новый закон также закрепляет право страны использовать упреждающий ядерный удар для своей защиты.

Несмотря на жесткие санкции, в период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний.

В нарушение резолюций Совета Безопасности ООН Северная Корея продолжает наращивать свой военный потенциал, угрожая своим соседями, и возможно, уже северокорейские ракеты уже могут достичь материковой части США.

В 2019 году после двух нашумевших, но безрезультатных встреч на высшем уровне Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом Пхеньян провел новые запуски и ядерные испытания.

Переговоры между странами тем временем зашли в тупик. Хотя администрация Байдена дала понять, что готова говорить с Пхеньяном, пока не ясно, готов ли президент США встретиться с северокорейским лидером.

Белый дом также заявил, что его попытки связаться с Пхеньяном и предложения о помощи в связи со вспышкой коронавируса пока остались без ответа.

В прошлом году США пересмотрели свою политику в отношении Северной Кореи и подтвердили, что целью является "полная денуклеаризация" Корейского полуострова. Байден сказал, что будет добиваться этого, сочетая дипломатию и "суровое сдерживание". В ответ Ким заявил, что его страна должна готовиться "как к диалогу, так и к конфронтации".

В этом году напряженность на Корейском полуострове вновь резко возросла: Пхеньян осуществил рекордное количество запусков баллистических ракет.

Южная Корея и США ответили крупнейшими совместными военными учениями на полуострове за последние годы.

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