Шлагбаум опускается. Четыре страны ЕС запрещают въезд россиянам

С 19 сентября Польша и страны Балтии запрещают въезд россиянам с краткосрочными шенгенскими визами. "Путешествие в Европейский союз – это привилегия, а не право человека", – говорится в совместном заявлении четырех государств.

Премьер-министры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии также подчеркнули, что страны, граничащие с Россией, все более обеспокоены увеличивающимся наплывом россиян в страны ЕС. "Мы считаем, что это становится серьезной угрозой для нашей безопасности, – отмечают главы правительств четырех стран. – Поддержание нашими пограничными службами безопасности Европы и обеспечение того, чтобы граждане России, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляли угрозы нашей общей безопасности и стабильности нашего общества, требуют огромных затрат".

"Это необходимый первый шаг"

В своем заявлении премьеры Польши и стран Балтии отмечают, что подавляющее большинство россиян поддерживают агрессию своей страны против Украины. "Неприемлемо, что в то время, когда людей в Украине пытают и убивают, граждане страны-агрессора могут свободно путешествовать по ЕС. Большинство виз было выдано россиянам до полномасштабной российской агрессии против Украины, в других геополитических условиях и при других обстоятельствах", – сказано в заявлении.

Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас выразили удовлетворение тем фактом, что Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощении визового режима. "Это необходимый первый шаг, но обязательным является принятие последующих мер, чтобы радикально уменьшить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических", – считают главы правительств.

"Эти четыре страны решили пойти на шаг дальше последнего решения Европейского союза, потому что оно касалось только отмены упрощенного визового режима, а мы говорим о том, что нужно – и в заявлении это ясно сказано – сократить само количество виз", – заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. По его словам, необходимо "уменьшить количество виз, которые выдаются в туристических, научных, образовательных или трудовых целях". "Мы говорим о том, что лучше всего было бы не выдавать такие визы россиянам, и Польша уже много месяцев таких виз не выдает", – отметил Вавжик.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что на территорию четырех стран не смогут въехать россияне, которые направляются в ЕС в туристических, культурных, спортивных целях или в деловую поездку. Однако соглашение с балтийскими партнерами предусматривает исключения. "Речь идет о гуманитарных вопросах или ситуациях, касающихся тех граждан России, которых необходимо защитить из-за их несогласия с агрессией против Украины", – отметил глава польского МИД. Ограничения также не коснутся российских дипломатов.

При этом Збигнев Рау подчеркнул, что каждая страна имеет право отказаться выдавать шенгенские визы гражданам России. Финляндия, которая ранее вместе с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией заявляла о намерении вести консультации на тему возможного ужесточения визового режима, пока придерживается более умеренной позиции. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что с 1 сентября Хельсинки ограничили количество виз, выдаваемых россиянам, но прекратят это делать только после решения Брюсселя.

Как отмечает на своем сайте польская радиостанция RMF, в 2022 году по сравнению с 2021-м почти на 100% выросло количество россиян, которые намеревались легализовать свое пребывание в Польше. С 1 января по 1 сентября 6909 граждан России подали соответствующие документы в польские органы. В прошлом году их было чуть более 3,5 тысячи. В нынешнем году 2960 заявок от российских граждан на получение вида на жительство в Польше было рассмотрено положительно, 949 россиянам было отказано, а более половины заявок пока еще не рассмотрены.

"Каждый случай нужно рассматривать детально"

Власти Латвии в связи с принятыми решениями уточняют, что новое регулирование предусматривает ряд ограничений. Не будут препятствовать въезду политически преследуемых лиц и тех, кого касаются другие гуманитарные соображения, водителей и обслуги грузового и пассажирского транспорта, едущих по служебным надобностям, моряков, дипломатов и так далее. Кроме того, въезжать в Латвию по-прежнему будет можно лицам с видами на жительство и долгосрочными визами стран Евросоюза, Шенгенского договора и Швейцарии. По-прежнему смогут пересечь латвийскую границу члены семей граждан Латвии, Евросоюза, еврозоны и Швейцарии: супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки и иждивенцы. Исключение распространяется и на жителей Калининградской области, следующих домой или из дома по упрощенному транзитному режиму. Можно будет навестить тяжело больного родственника или приехать на похороны.

Дипломатические и консульские представительства Латвии за границей уже с 25 февраля прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России, кроме гуманитарных. Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс сообщил, что запрет, согласованный всеми тремя странами Балтии, касается сухопутной, воздушной, а возможно, и морской границы. Постановление правительства вступит в силу 19 сентября и будет действовать до 30 июня 2023 года. "В последние месяцы и недели число пересечений границы гражданами РФ с шенгенскими визами драматически увеличилось, – цитирует слова Эдгара Ринкевичса Reuters. – Это становится вопросом общественной безопасности и уже является проблемой морального и политического свойства". На вопрос, насколько эффективными станут эти ограничения, не поддержанные другими странами Шенгенского соглашения, Ринкевичс ответил: "Это важный и достаточно эффективный шаг. Да, полной эффективности ограничений можно добиться, если все будут действовать сообща, но и региональное сотрудничество также достаточно действенно".

Решение правительства поддерживают не все. Директор института экономики Академии наук Латвии Нина Линде сказала Радио Свобода: "Это тяжелый для Латвии вопрос. Недавно мы организовали круглый стол с предпринимателями, инвесторами и обратили внимание на этот запрет. В поведении политиков меня больше всего ставит в тупик – возможно, потому что я из научной среды, – то, что они принимают решения, не проведя хотя бы минимального анализа, как это повлияет на экономику, на общество, какой это даст эффект – пусть не долгосрочный, но хотя бы в перспективе одного года.

Я считаю, что нерационально принимать решения, связанные только с геополитическими страхами. К шенгенским визам нужно подходить внимательно и продуманно. Конечно, есть определенные риски, и безопасность нашей страны на первом месте. То, что наши ближайшие соседи сейчас воюют на территории Украины, – это факт. Любого человека из России, Беларуси, который желает приехать к нам или в другие европейские страны, нужно семь раз проверить. Но запрещать въезд полностью, на мой взгляд, нецелесообразная мера. Есть много людей, которые имеют здесь родственников, недвижимость, бизнес и, возможно, бегут от режимов в этих странах. Я знаю людей, которые ищут любую возможность уехать. Поэтому я бы не запрещала въезд всем поголовно. Нужен индивидуальный подход, каждый случай нужно рассматривать детально".

Радио Свобода