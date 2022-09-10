Скайсте: Субсидии для цен на энергоносители стали бы неподъемным бременем для государства

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что предложения компенсировать предприятиям рост цен на электроэнергию и газ оказались бы непосильным бременем для государственного бюджета. По ее словам, большинство стран Евросоюза поддерживают только жителей.

"На данный момент большинство государств применяет масштабную поддержку только по отношению к населению. Бизнес использует и электроэнергию, и газ гораздо больше, чем жители, поэтому компенсации для бизнеса действительно легли бы непосильным бременем на бюджет", - сказала министр в интервью LRT.

Между тем, президент Гитанас Науседа призывает правительство обеспечить компенсацию цен на электроэнергию не только жителям, но и бизнесу.

Крупный литовский бизнес просит у правительства субсидии на электроэнергию и газ. Он предлагает зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, а также предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.

Представители оппозиционной партии труда утверждают, что правительство должно обеспечить цену не выше 24 центов за киловатт-час для бытовых потребителей и не выше 25 центов (без НДС) для бизнеса.