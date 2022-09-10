Шимоните: Рост экономики замедлится, но рецессии не будет

Рост литовской экономики в ближайшее время замедлится, заработная плата работников будет расти не так быстро, но рецессии не будет, темпы инфляции также замедлятся, считает премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Из того, какие тенденции, (...) очевидно, что это будет более медленный рост, и последствием этого более медленного роста будет более медленный рост заработной платы, но, конечно, и замедление инфляции - видимо, об этом можно говорить с достаточной уверенностью", - сказала премьер в интервью BNS в пятницу.

По ее словам, министерство финансов должно обновить и опубликовать последние макроэкономические прогнозы на следующей неделе.

Как утверждает минфин, на обновленных прогнозах будет основан проект бюджета на 2023 год, в котором запланированы миллиарды евро на компенсацию цен на энергию для населения и предприятий.

По словам премьер-министра, правительство планирует представить бюджет в Сейм в начале октября - раньше, чем обычно.

Согласно данным департамента статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с первым снизился на 0,5 проц.

В конце августа банк SEB повысил прогноз роста ВВП в этом году с 0,9 проц. до 1,5 проц., а Swedbank улучшил прогноз до 2 проц., но снизил прогноз на 2023 год до нуля проц.