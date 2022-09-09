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2022.09.09 13:36

Президент Литвы: важно, чтобы дефицит бюджета не создавал опасности государству

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.09 13:36
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что в связи с тем, что Сейм и правительство рассматривают вопрос о компенсациях повышения цен на энергоносители, важно решить, какой дефицит бюджета не будет угрожать государству.

Глава страны также призывает не увеличивать некоторые другие государственные расходы, однако, по его словам, важно повысить минимальную заработную плату, необлагаемый налогом доход, социальные выплаты, детские пособия.

"Самое главное сегодня – решить, какой дефицит бюджета мы можем допустить, не ставя под угрозу финансовую стабильность государства, а с другой стороны, давая возможность пережить предстоящие крайне тяжелые месяцы для наших людей и нашего бизнеса. Повторяю - не только люди, но и бизнес, потому что бизнес - это также люди", - сказал глава государства после встречи с правлением Сейма в пятницу.

По его словам, "волшебных рецептов не существует" и повышенные цены на электроэнергию и газ придется компенсировать, но главный спор идет о том, в каком размере применять субсидии.

"Главный обсуждаемый вопрос, на каком уровне субсидировать, — субсидировать ли, например, 24, 33 или 40 центов за киловатт-час (устанавливая такой нижний рубеж — BNS). От этого зависит очень многое, в первую очередь, финансовые возможности наших людей", - сказал президент.

Он сообщил, что просил правительство предоставить расчеты, сколько будет стоить компенсация по всем трем сценариям, включая возможность установления лимита не более 150 киловатт-часов в месяц.

По его словам, необходимы и другие меры, предусматривающие дальнейшее повышение доходов населения, поскольку "от этих решений будет зависеть внутренняя национальная безопасность нашего государства".

"Для меня крайне важно, чтобы минимальная месячная заработная плата продолжала расти, чтобы увеличивалась необлагаемая налогом сумма дохода, чтобы увеличивались базовые суммы социальных пособий и детских денег. Все это нужно оценивать в контексте бюджета, оценивать, сколько мы можем себе позволить", - заявил Науседа.

Приоритетами осенней сессии Науседа назвал поправки к Закону о налоговой дисциплине, устанавливающие более высокие лимиты заимствований для муниципальных инвестиций, судебную реформу, а также соглашения политических партий по вопросам безопасности и внешней политики.

Согласно Конституции, парламентарии соберутся на осеннюю сессию Сейма в субботу, 10 сентября.

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