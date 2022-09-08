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2022.09.08 15:52

IfW: В 2023 году Германии грозят рецессия и пиковая инфляция

DW
Deutsche Welle 2022.09.08 15:52
Берлин
Берлин / U. Jonaitytės/LRT nuotr.

Немецкие экономисты из-за высоких цен на энергоносители ожидают падения ВВП страны на 0,7 процента, снижения покупательной способности домохозяйств, а также роста инфляции и безработицы.

В 2023 году валовой внутренний продукт Германии может сократиться на 0,7 процента. Такие данные приведены в прогнозе немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле, опубликованном в четверг, 8 сентября. Еще в июле аналитики прогнозировали рост этого показателя на 3,3 процента.

В текущем году ВВП Германии увеличится на 1,4 процента, что тоже ниже летней оценки роста (2,1 процента), говорится в документе. А в 2024 году показатель вырастет на 1,7 процента, отмечается далее.

Недавние скачки цен на электроэнергию и газ ощутимо снизят покупательную способность домохозяйств и приведут к падению потребительских расходов, считают экономисты. А глобальный экономический спад, вероятно, окажет заметное сдерживающее воздействие не только на экспорт, но и на инвестиции. В результате экономика ФРГ "вновь скатится в рецессию" - в фазу, когда она лишь оправлялась от последствий пандемии COVID-19, подчеркнули аналитики.

Дальнейшее увеличение инфляции

Эксперты не ждут и снижения темпов инфляции. Если цены на электроэнергию и газ надолго останутся на высоком уровне, то инфляция вырастет с пиковых 8 процентов в текущем году до 8,7 процента в 2023-м, указали в IfW. Лишь в 2024 году, если цены на энергоносители вновь упадут, темп рост инфляции снизится до 3,1 процента.

Помимо нагрузки на энергоемкие отрасли, массовый рост цен на энергоносители приведет к значительной потере покупательной способности частных домохозяйств, отмечают эксперты. Они ожидают падения этого показателя в 2023 году на 4,1 процента, что станет максимальным значением с момента воссоединения Германии.

Незначительный рост безработицы

Последствия рецессии ощутит и рынок труда в Германии, но они будут сравнительно низкими из-за нехватки квалифицированных специалистов, подчеркивают экономисты. Так, уровень безработицы в 2023 году может составить 5,6 процента по сравнению с 5,3 процента в нынешнем.

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