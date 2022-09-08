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2022.09.08 15:02

Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября

LRT.lt
LRT.lt 2022.09.08 15:02
Российские туристы
Российские туристы / Shutterstock nuotr.

Четыре страны-члена Европейского союза, а именно Литва, Латвия, Эстония и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан России.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Unian.net.

По его словам, россиян в эти страны не будут пускать с шенгенскими визами, выданными также и другими государствами ЕС.

"Эстония имеет политическую волю, которую она реализует в правовом поле. В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые въезжают из-за пределов внешних границ ЕС и имеют шенгенские визы независимо от того, какими странами они были выданы", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что такой же запрет введут еще три государства - Литва, Латвия и Польша.

"Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - сказал Рейнсалу.

Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу / BNS nuotr.

Все 4 страны также выпустили совместное заявление своих премьер-министров, в котором подчеркнули, что поездки в ЕС являются привилегией, а не правом человека.

«Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан России поддерживают агрессивную войну России в Украине», — говорится в декларации премьер-министров четырех стран.

По мнению глав правительств стран Балтии и Польши, недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по ЕС, в то время как в Украине пытают и убивают людей.

«Большая часть виз гражданам России была выдана до широкомасштабной агрессии России в Украине в иных геополитических условиях и обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Вильнюс, башня Гедиминаса
Вильнюс, башня Гедиминаса / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На фоне российского военного вторжения в Украину граничащие с Россией страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Однако на встрече министров стран ЕС в Праге 1 сентября этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция, напоминает радио "Свобода".

Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.

Латвия, Литва, Финляндия и Эстония заявили тогда, что они рассмотрят запрет на въезд россиян в свои страны на национальном уровне.

Однако позже в Хельсинки отказались от этой идеи, заявив, что такие решения должны приниматься на уровне ЕС. Однако с сентября Финляндия сократит для граждан России число обращений за визой с 1000 до 500 в день, при этом для туристов оставят всего 100 слотов. Каждое заявление будут рассматривать индивидуально. Туроператоры ожидают, что из-за этого спрос на финские визы снизится.

Российские туристы
Урмас Рейнсалу
Вильнюс, башня Гедиминаса
# Литва
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