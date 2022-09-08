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2022.09.08 14:47

Годовая инфляция в Литве была самой высокой с 1996 года

НГ
Новая газета – Балтия 2022.09.08 14:47
Инфляция
Инфляция / E.Blaževič/LRT nuotr.

В августе годовая инфляция в Литве составила 22,4%. Это самый высокий показатель с 1996 года, когда годовая инфляция достигла 22,3%.

В августе по сравнению с июлем цены на товары и услуги выросли на 1%. На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи. Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, услуги — на 0,6%, а за год — на 26,5% и 12,5% соответственно.

Экономисты: снижение инфляции ожидается в сентябре

По мнению экономистов, инфляция в Литве достигла своего пика и в сентябре должна снизится, передает BNS.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что август стал последним «ударом» инфляции.

«Были большие скачки цен на электроэнергию на рынке, еще один фактор — подорожавшие продукты питания, что не характерно для летних месяцев. В августе мы увидели, что продукты стоят на 30% дороже, чем год назад, эти два фактора подняли уровень цен, но мы все еще наблюдаем последний всплеск инфляции», — сказал Мачюлис.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас думает, что в сентябре годовая инфляция все еще может превышать 20%.

«Вероятно, пик уже есть, потому что инфляция очень сильно подскочила в сентябре прошлого года. Просто она будет ниже из-за сравнительной базы, но в сентябре она все же может превысить 20 процентов», — сказал он. Экономист прогнозирует, что в октябре инфляция должна быть ниже 20 процентов.

По словам Маурицаса, стабилизацию или падение цен сдерживает «продолжающаяся драма на рынке газа и электроэнергии».

"Новая газета - Балтия"

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