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2022.09.06 12:19

В Литву поступили вакцины, адаптированные для штамма омикрон COVID-19

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.06 12:19
Штамм омикрон
Штамм омикрон / Shutterstock.com

В Литву поступили первые вакцины, адаптированные к штамму COVID-19 омикрон, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

В страну прибыла первая из нескольких партий такой вакцины, в общей сложности будет доставлено 100 тысяч доз.

Как сообщил BNS представитель министерства Юлианас Галишанскис, во вторник поступила 51 тыс. 840 доз вакцины производства Pfizer / BioNTech. Остальные ожидаются на следующей неделе.

По данным министерства, в сентябре в Литву должны прибыть еще 10,7 тыс. доз вакцины адаптированной к штамму омикрон компании Moderna. Они также будут поставляться несколькими партиями.

1 сентября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины, адаптированные компаниями Pfizer, BioNTech и Moderna для защиты от штамма омикрон.

Этот препарат предназначен для защиты как от исходного штамма вируса, обнаруженного в китайском городе Ухань в 2019 году, так и от подварианта омикрон ВА.1.

Однако эти прививки не обеспечивают дополнительной защиты от более новых и более заразных подвариантов BA.4 и BA.5, которые стали доминирующими во всем мире.

Решение о вакцинах для борьбы с этими штаммами ожидается в ближайшие недели.

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