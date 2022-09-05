Шимоните: главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине

Премьер-министры стран Балтии, находившиеся с визитом в Берлине, в воскресенье обсудили помощь Украине и вопросы энергетики, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на встрече с главами правительств Латвии Кришьянисом Кариншисом и Эстонии Кайей Каллас отметила, что для облегчения нагрузки на потребителей, пострадавших от роста цен на энергоносители, необходимо тесное сотрудничество всех стран региона и Европейского Союза.

«Сегодня как никогда очевидно, что Кремль, не сумев сломить волю украинского народа к обороне, надеется сломить волю европейских союзников Украины энергетическим шантажом. Правительство Литвы прекрасно понимает тревогу людей и бизнеса по поводу роста цен на энергоносители. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить нагрузку на потребителей. Для этого необходимо тесное сотрудничество стран Балтии, государств региона и всех стран-членов ЕС», — сказала премьер-министр.

Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику / L. Penek/Vyriausybės nuotr.

Она также призвала не забывать, по ее словам, истинные причины роста цен на энергоносители - агрессию России против Украины и преднамеренные решения России использовать против Запада энергетический шантаж.

Шимоните также отметила, что главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине. Сообщается, что премьер-министры стран Балтии обсудили, как совместными усилиями мобилизовать дальнейшую поддержку Украины, и подчеркнули, что особенно важно не поддаваться российской пропаганде о том, что европейские санкции не работают.

Шимоните и ее коллеги из Латвии и Эстонии также получила в воскресенье в Берлине награду за вклад в свободную экономику.