Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику

Новости

45 мин. назад

Шимоните: главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине

Литовско-белорусская граница

Новости

56 мин. назад

На границе с Беларусью развернули 71 нелегального мигранта

Маршрут самолета Cessna 551, вылетевший из испанского Хереса

Новости

1 ч. назад

У латвийского побережья разбился частный самолет

Школьник (ассоциативное фото)

Новости

1 ч. назад

«Доверяй, но проверяй». Литовскую диаспору в Беларуси лишили национальных школ — последует ли зеркальная реакция в Литве?

Андрюс Мазуронис

Новости

2 ч. назад

Партию труда возглавил вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис

Ватикан

Новости

3 ч. назад

"Улыбающийся папа" Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Война России против Украины

Новости

12 ч. назад

Война в Украине. Омбудсмен Рады: С начала войны более 7000 украинских детей вывезены в РФ

Алла Пугачева

Новости

15 ч. назад

Пугачёва: При Горбачёве мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла"

Дворец правителей

Новости

17 ч. назад

Руководители музеев встревожены ростом цен на энергоносители и надеются на помощь государства

Фёдор Крашенинников

Новости

18 ч. назад

Политолог Ф. Крашенинников: Не вижу ничего порочного в том, что путинский режим считает меня иноагентом

Ингрида Шимоните, Кая Каллас и Кришьянис Кариньш в Берлине

Новости

18 ч. назад

В Берлине Ингриде Шимоните вручена награда Фонда фон Хайека

Барак Обама

Новости

22 ч. назад

Барак Обама получил премию Emmy

Рита Милюте

Новости

23 ч. назад

Рита Милюте. Пошлем русских. Не н..., а к Путину

Ярослав Качиньский

Новости

1 д. назад

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Российский газ

Новости

1 д. назад

Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок газа из России

Памятник бойцам Красной армии в Неринге

Новости

1 д. назад

В Алкснине не останется советского памятника

Новости

2022.09.05 10:54

Шимоните: главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.05 10:54
Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику
Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику / L. Penek/Vyriausybės nuotr.

Премьер-министры стран Балтии, находившиеся с визитом в Берлине, в воскресенье обсудили помощь Украине и вопросы энергетики, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на встрече с главами правительств Латвии Кришьянисом Кариншисом и Эстонии Кайей Каллас отметила, что для облегчения нагрузки на потребителей, пострадавших от роста цен на энергоносители, необходимо тесное сотрудничество всех стран региона и Европейского Союза.

«Сегодня как никогда очевидно, что Кремль, не сумев сломить волю украинского народа к обороне, надеется сломить волю европейских союзников Украины энергетическим шантажом. Правительство Литвы прекрасно понимает тревогу людей и бизнеса по поводу роста цен на энергоносители. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить нагрузку на потребителей. Для этого необходимо тесное сотрудничество стран Балтии, государств региона и всех стран-членов ЕС», — сказала премьер-министр.

Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику
Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику / L. Penek/Vyriausybės nuotr.

Она также призвала не забывать, по ее словам, истинные причины роста цен на энергоносители - агрессию России против Украины и преднамеренные решения России использовать против Запада энергетический шантаж.

Шимоните также отметила, что главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине. Сообщается, что премьер-министры стран Балтии обсудили, как совместными усилиями мобилизовать дальнейшую поддержку Украины, и подчеркнули, что особенно важно не поддаваться российской пропаганде о том, что европейские санкции не работают.

Шимоните и ее коллеги из Латвии и Эстонии также получила в воскресенье в Берлине награду за вклад в свободную экономику.

Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику
Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику
# Литва
Литовско-белорусская граница
57 мин. назад

На границе с Беларусью развернули 71 нелегального мигранта

Маршрут самолета Cessna 551, вылетевший из испанского Хереса
1 ч. назад

У латвийского побережья разбился частный самолет

Школьник (ассоциативное фото)
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Литовскую диаспору в Беларуси лишили национальных школ — последует ли зеркальная реакция в Литве?

Андрюс Мазуронис
2 ч. назад

Партию труда возглавил вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис

Ватикан
3 ч. назад

"Улыбающийся папа" Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Война России против Украины
7
12 ч. назад

Война в Украине. Омбудсмен Рады: С начала войны более 7000 украинских детей вывезены в РФ

постоянно дополняется
7
Алла Пугачева
15 ч. назад

Пугачёва: При Горбачёве мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла"

Дворец правителей
17 ч. назад

Руководители музеев встревожены ростом цен на энергоносители и надеются на помощь государства

Фёдор Крашенинников
18 ч. назад

Политолог Ф. Крашенинников: Не вижу ничего порочного в том, что путинский режим считает меня иноагентом

Ингрида Шимоните, Кая Каллас и Кришьянис Кариньш в Берлине
18 ч. назад

В Берлине Ингриде Шимоните вручена награда Фонда фон Хайека

Война России против Украины
7
2022.09.04 23:05

Война в Украине. Омбудсмен Рады: С начала войны более 7000 украинских детей вывезены в РФ

постоянно дополняется
7
Школьник (ассоциативное фото)
Интервью ЛРТ
2022.09.05 09:52
Интервью ЛРТ

«Доверяй, но проверяй». Литовскую диаспору в Беларуси лишили национальных школ — последует ли зеркальная реакция в Литве?

Алла Пугачева
2022.09.04 20:16

Пугачёва: При Горбачёве мы обрели свободу, перестали быть "Империей зла"

Ингрида Шимоните, Кая Каллас и Кришьянис Кариньш в Берлине
2022.09.04 16:58

В Берлине Ингриде Шимоните вручена награда Фонда фон Хайека

Фёдор Крашенинников
2022.09.04 17:20

Политолог Ф. Крашенинников: Не вижу ничего порочного в том, что путинский режим считает меня иноагентом

Маршрут самолета Cessna 551, вылетевший из испанского Хереса
2022.09.05 10:15

У латвийского побережья разбился частный самолет

Андрюс Мазуронис
2022.09.05 09:02

Партию труда возглавил вице-спикер Сейма Литвы Мазуронис

Ватикан
2022.09.05 08:28

"Улыбающийся папа" Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Дворец правителей
2022.09.04 18:14

Руководители музеев встревожены ростом цен на энергоносители и надеются на помощь государства

Литовско-белорусская граница
2022.09.05 10:43

На границе с Беларусью развернули 71 нелегального мигранта