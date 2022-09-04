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2022.09.04 18:14

Руководители музеев встревожены ростом цен на энергоносители и надеются на помощь государства

РС ТL
Русская служба Радио LRT, Телевидение LRT 2022.09.04 18:14
Дворец правителей
Дворец правителей

Руководители музеев с беспокойством ждут прихода зимы и предупреждают, что с ростом цен на электроэнергию музеи не смогут выжить без государственной поддержки.

Директор музея Дворца правителей Видас Долинскас отмечает, что никакие меры жесткой экономии не могут угнаться за стремительно растущими ценами на электроэнергию.

Более того, по его словам, экономить электроэнергию в музеях непросто, поскольку существуют строгие правила микроклимата, в котором должны содержаться экспонаты.

Морской музей Литвы
Морской музей Литвы / Evaldo Lasio nuotr.

Больше всего электроэнергии потребляет Литовский морской музей в Клайпеде. Его директор Ольга Жалене говорит, что даже после проведения нескольких конкурсов на поставку электроэнергии ни один поставщик не изъявил желания в нем участвовать, а стоимость гарантированных поставок выросла вдвое.

В трудные времена учреждения культуры надеются на помощь государства.

Симонас Кайрис
Симонас Кайрис / фото Э. Блажевича, LRT

"Сейчас идет процесс формирования бюджета, и немного преждевременно было бы говорить о конкретных вещах. В ближайшее время, после точной оценки инфляции и цен на энергоносители, должно проясниться, какими будут эти бюджеты. Но очевидно, что решения будут найдены", - говорит министр культуры Симонас Кайрис.

По словам министра, подведомственные министерству учреждения культуры в этом году получили на 9 миллионов больше средств для смягчения последствий карантина, но часть из них пришлось направить на расходы на электроэнергию.

Дворец правителей
Морской музей Литвы
Симонас Кайрис
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