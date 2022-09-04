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2022.09.04 17:20

Политолог Ф. Крашенинников: Не вижу ничего порочного в том, что путинский режим считает меня иноагентом

ОУ РС
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT 2022.09.04 17:20
Фёдор Крашенинников
Фёдор Крашенинников / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

В минувшую пятницу министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» еще 12 человек.

Наряду с музыкантом Андреем Макаревичем, украинским журналистом Дмитрием Гордоном, ведущим Михаилом Шацом и другими, в списке оказался и живущий в Вильнюсе писатель и политолог Федор Крашенинников.

Вот как он прокомментировал эту новость Русской службе Радио LRT:

- К счастью для себя, я встретил эту новость здесь, в Вильнюсе. Мне стали поступать сообщения и поздравления с тем, что меня внесли в список «иноагентов». Не могу сказать, что меня это обрадовало. Хотя принято говорить, что это – какая-то награда и знак отличия, но на самом деле, это не очень приятное явление, потому что у меня в России живут родители, у меня там осталась недвижимость. Думаю, что это, конечно, создаст мне определенные проблемы и, конечно, это очень расстроило моих родителей.

Тем не менее, я посоветовался с адвокатами и пришел к выводу, что на моей жизни это, скорее всего, никак не отразится. Я буду продолжать свою деятельность. А то, что я объявлен «иноагентом»... Я честно написал во всех соцсетях, что не вижу ничего порочного в том, что путинский режим считает меня «иноагентом». Однако считаю нужным предупредить тех людей, кто читает меня в России, чтобы они осознавали, что, цитируя меня, публикуя мои материалы, они подвергаются риску, потому что все, что я пишу и говорю сейчас – это заявления «иноагента». Распространяя все это в России, люди подвергают себя риску. Я это понимаю и хочу, чтобы и они это понимали.

- Фёдор, как отразится внесение вас в список «иноагентов» на жизни ваших родителей?

- Надеюсь, что никак. Пока, во всяком случае, нет никаких прецедентов, чтобы семьи «иноагентов» подвергались каким-либо преследованиям (в отличие от СМИ-«иноагентов», которые испытывают существенные трудности с ведением деятельности).

Частное лицо-«иноагент» – это довольно новое явление, и пока не было никаких случаев, чтобы с этими людьми происходило что-то плохое. Но сам факт, что я фигурирую в каких-то государственных списках «врагов народа», не может не тревожить. Нравы путинской власти известны – они всегда могут принять новые законы, и тех людей, кто попал в эти списки «врагов режима», они могут подвергнуть каким-то дополнительным наказаниям, могут быть возбуждены какие-то дополнительные уголовные дела или применены какие-то новые санкции. Я уже ничему не удивлюсь и не жду ничего хорошего от путинского режима.

# Литва# Россия# иностранный агент# путинизм
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