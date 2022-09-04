Война в Украине. Запорожская АЭС отключена от сети, Красный Крест просит доступа к пленным с "Азовстали"

Мы освещаем события войны России против Украины день за днем, час за часом, публикуя информацию наших корреспондентов, анализ экспертов и комментарии политиков и специалистов.

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 4 сентября (время вильнюсское).

12:25

Генштаб ВСУ: потери российской армии в Украине приближаются к 50 тыс. человек

В воскресенье утром Генеральный штаб украинских войск опубликовал очередной список потерь российской армии, который командование ВСУ регулярно обновляет новыми цифрами.

По версии официального Киева, потери россиян в численном составе приближаются к 50 тысячам человек.

Кроме того, согласно подсчетам ВСУ, из строя выведены (разрушены или захвачены) более 2000 российских танков, почти 4500 БТР, более 850 беспилотников, почти 300 реаrтивных систем залпового огня и т.д.

Впрочем, проверить цифры потерь в условиях войны невозможно, а в ходе любого вооруженного конфликта воюющие стороны склонны завышать потери противника и занижать собственные.

Российское министерство обороны о своих потерях не отчитывается, однако только на основании открытых источников Русской службе Би-би-си удалось насчитать по меньшей мере 6020 погибших в Украине российских военных, захороненых на родине.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, список этот далеко не полный и реальные потери личного состава российской армии - по меньшей мере на 40-60% длиннее.

Например, по оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных, а британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне.

Скорее всего, такой разброс цифр объясняется терминологией и методами подсчета.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/rFg1VkEeJj — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 4, 2022

8:36

Британская разведка: проблемы с выплатами российским военным влияют на их боевой дух

Главное из ежедневной сводки британской разведки:

Российские силы в Украине по-прежнему страдают от проблем с боевым духом и дисциплиной. Помимо истощения в результате боев и больших потерь, недовольство военных вызывают проблемы с оплатой;

В российской армии доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, к которому прилагается сложный набор премий и надбавок. В Украине военные столкнулись с невыплатой крупных премий за участие в боях. Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и, как минимум в некоторых случаях, с коррупцией среди командиров.

Командование российской армии не справляется с обеспечением базовых потребностей военнослужащих, направленных в Украину. Речь идет о необходимой форме, вооружении и пайках, не говоря об оплате. Это, скорее всего, негативно влияет на моральное состояние воюющих россиян.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d8BWWLuqCF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N07M1HoaK5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2022

5:20

ISW: контрнаступление Украины не приведет к немедленным успехам, задержание Семена Пегова может быть началом преследования военных блогеров

Американский Институт изучения войны в своей ежедневной сводке дает новые оценки украинскому контрнаступлению на юге страны, а также пишет о ситуации на фронтах.

Главное:

Украинские власти напрямую заявили, что продолжающееся контрнаступление на юге Украины - это методичная операция по ослаблению российских вооруженных сил и их снабжения, нежели попытка немедленно отвоевать большие участки территории. Это соотносится с оценкой ISW, что контрнаступление, скорее всего, не приведет к немедленным успехам. По мнению экспертов, украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и подорвать военный потенциал России.

Кремль может начать насаждение самоцензуры среди российских военных блогеров и журналистов, которые освещают войну в Украине. Пока российские власти не преследовали блогеров за их деятельность, пишут эксперты, указывая при этом на вчерашнее задержание основателя телеграм-канала WarGonzo Семена Пегова как на тревожный сигнал. По их мнению, объяснение, что задержание связано с угрозами Пегова сотрудникам отеля в Москве, вполне может оказаться правдивым. Однако, если внимание правоохранительных органов связано с его публикациями об Украине, "это станет значительным шагом в усилиях России по контролю информационного пространства".

Украинские силы продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев, украинские войска сосредоточены на нанесении ударов по транспортным маршрутам, сосредоточению техники и живой силы, а также узлам тылового обеспечения вдоль южной оси, сообщают представители военных. Кадры из социальных сетей свидетельствуют об эффективных украинских ударах в западной и центральной части Херсонской области. Российские блогеры утверждают, что украинские силы ведут бои на западе Херсонской области вдоль реки Ингулец, а также на севере Херсона к югу от границы с Днепропетровской областью.

Российские войска проводят наземные операции к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северу и юго-востоку от Донецка. Украинские силы, возможно, проводят локальные операции вдоль линии соприкосновения на западе Запорожской области, чтобы помешать развертыванию российских войск.

4:27

WSJ: контрнаступление Украины продвигается медленно, но по плану

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников и западных аналитиков.

Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

Украинские власти говорят, что у них нет ни вооружения, ни живой силы для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого, военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Издание цитирует советника президентского офиса Алексея Арестовича, который описывает стратегию Киева как "систематическое перемалывание путинской армии". По его словам, силы Киева работают над тем, чтобы "выявить систему материально-технического снабжения [армии] и уничтожить ее с помощью артиллерии и установок HIMARS", - этот процесс может занять время.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ждет массированной атаки Украины. "Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он, подчеркнув, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.

3:48

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Елена Зеленская: "Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей"



В интервью Би-би-си первая леди Украины призвала Запад продолжать поддерживать ее страну в борьбе с напавшей Россией несмотря на экономический кризис и выразила надежду, что жертвы войны не будут забыты.