Деревянные HIMARS на службе ВСУ: Украина использует макеты для обмана российских военных

Украинская армия использовала деревянные макеты пусковых установок HIMARS, чтобы обмануть российскую разведку и заставить россиян тратить дорогостоящие крылатые ракеты на уничтожение ложных целей, написала газета Washington Post.

Газета ссылается на высокопоставленных украинских и американских официальных лиц, а также на фотографии, которые изучили ее журналисты.

Один из собеседников газеты из Украины сообщил, что российская армия потратила не менее 10 крылатых ракет "Калибр" на уничтожение макетов пусковых установок. Теперь Украина намерена расширить производство таких макетов, сказал он.

Проверить эти утверждения в условиях войны трудно, поскольку вся информация, которая касается ведения боевых действий, в Украине строго засекречена.

Российское министерство обороны регулярно отчитывается об уничтожении пусковых установок HIMARS, однако в этих отчетах обычно не фигурируют крылатые ракеты "Калибр". Возможно, "Калибром" был нанесен удар по заводу в Харькове, о котором МО рассказало в сводке от 1 августа.

В ней говорилось об ударе "высокоточными ракетами" по зданию, в котором якобы были уничтожены две пусковых установки HIMARS. Проверить эту информацию не удалось, украинцы заявили, что не потеряли ни одного HIMARS.

Кроме того, российские военные несколько раз заявляли об уничтожении HIMARS другими средствами, например, артиллерийским огнем.

Использовать крылатые ракеты для обстрелов мобильных целей не очень эффективно, поскольку такие ракеты наводятся по заложенным в них координатам. Стрельба ведется на большом удалении от цели, а пусковые установки HIMARS, как правило, после обстрела стараются сменить позицию ровно-таки для того, чтобы избежать ответного обстрела.

Производство и использование макетов HIMARS кажется вполне логичным - эти пусковые установки, вооруженные высокоточными ракетами GMLRS, украинцы используют для нанесения ударов по важным целям в тылу российских войск.

Этими ракетами были сильно повреждены мосты в районе Херсона, которые в результате стали непригодными для снабжения российской группировки. Ракетами GMLRS были уничтожены десятки складов вооружений, штабы и прочие важные объекты.

Поэтому для российских войск HIMARS, а также гусеничные версии этих систем MLRS и MARS, без сомнения являются приоритетными целями.

Макеты на войне

Использовать макеты бронетехники для обмана авиации противника начали сразу же после появления ее на поле боя в Первую мировую войну.

Макеты танков для отвлечения авиации в Первую мировую войну / фото GETTY IMAGES

Тогда такие макеты были чистой импровизацией, их делали из дерева и веток, окрашивая в полевых условиях.

Эти макеты зачастую делались неподвижными, и их приходилось перетаскивать волоком.

Во время Второй мировой производство макетов бронетехники уже было гораздо более профессиональным. Его использовали обе стороны конфликта.

Незадолго до сражения под Эль-Аламейном британцы построили макеты танков, установив их для большей подвижности на грузовики. Это было сделано не для того, чтобы немцы тратили бомбы на ложные цели, а для отвлечения внимания - на другом участке фронта, где готовилось настоящее наступление, танки, наоборот, маскировались под грузовики.

Надувной макет танка "Шерман" / фото GETTY IMAGES

Во Вторую мировую появились и надувные макеты. Перед высадкой в Нормандии союзные силы провели целую операцию по дезинформации германской разведки, создав в северной Англии фальшивые силы вторжения.

В этой операции использовались макеты танков, самолетов, другой техники, были даже построены макеты десантных барж.

В течение всей войны обе стороны строили ложные аэродромы, чтобы сбить с толку противника.

Промышленное производство

В современном мире использование макетов бронетехники - нормальная практика. Такие макеты производятся оборонной промышленностью, их закупают министерства обороны разных стран. В том числе и Украины.

Макет САУ "Акация" сделали волонтеры украинского фонда "Вернись живым" / фото BACKANDALIVE FUND

В 2020 году на полигоне Широкий Лан была представлена надувная самоходно-артиллерийская установка "Акация", которую сделали волонтеры из фонда "Вернись живым" совместно с украинскими военными.

Как рассказал на странице фонда в "Фейсбуке" волонтер Андрей Рымарук, работы по созданию макетов бронетехники начались еще в 2018 году.

По словам Рымарука, разработка была испытана в реальных боевых действиях на востоке Украины.

В России надувные макеты бронетехники производят на промышленных предприятиях, их закупает министерство обороны, и они, по крайней мере до начала конфликта в Украине, использовались на учениях.

Надувные макеты делает российская компания "Русбал", на сайте которой, правда, они не упоминаются - там говорится лишь о производстве аэростатов и надувных средств спасения.

Компания, как писала газета "Коммерсант", в сентябре 2019 года была фигурантом коррупционного скандала, в результате которого были арестованы офицеры министерства обороны. В статье говорится, что компания выпускала макеты танков, самолетов, ракетных комплексов и прочей техники.

Надувную технику российское министерство обороны начало закупать еще в 2010 году / фото BACKANDALIVE FUND

В США также существует промышленное производство надувной техники. Например, компания i2k выпускает самую разную надувную продукцию, в том числе и множество макетов танков, самолетов, зенитно-ракетных комплексов и прочей военной техники.

Среди ее продуктов много российских и китайских образцов, но есть и американские, причем, судя по рекламной брошюре, выложенной на сайте, они производят надувные пусковые установки HIMARS.

Сплошное надувательство

Большинство современных промышленно изготовленных макетов - надувные.

Дело в том, что такие макеты намного легче, чем каркасные, обшитые более твердыми материалами.

1956 год: британские солдаты переносят надувной танк. Недостаток надувных макетов в том, что они сдуваются / фото GETTY IMAGES

Надувной макет проще перевозить, он меньше весит, занимает мало места, а разворачивается буквально за пару десятков минут.

Минусы такого макета в том, что его надо постоянно поддувать - даже самая плотная ткань под давлением пропускает воздух. Кроме того, в боевых условиях макет может быть поврежден осколками или пулями.

Современные макеты часто не просто визуально имитируют бронетехнику, они также обшиты специальными радиоотражающими материалами, чтобы их можно было засечь радаром.

Чтобы выглядеть достоверно для средств разведки, использующих тепловизоры, такие макеты оборудованы специальными нагревательными элементами, которые размещают в тех местах, которые нагреваются у нормальных танков и машин. Например, в районе двигателя и выхлопных труб.

Были ли оснащены такими системами макеты HIMARS, газета Washington Post не сообщает.

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