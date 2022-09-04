Рита Милюте. Пошлем русских. Не н..., а к Путину

Обычно в жизни никто не желает общаться с теми, кто причиняет боль. Даже со лжецами человек обычно перестает общаться, когда понимает, что его обманывают. В гости не приглашают драчунов или тех, кто разрушает чужие дома. Казалось бы, так же должны поступать и государства: если ты лжешь, разрушаешь и убиваешь – ты нежелателен среди нормальных людей, потому что разрушать и убивать не только некрасиво, но еще и является тяжким преступлением.

Почему с Россией – иначе? Почему она, полгода назад начавшая убивать людей на их родине, до сих пор является членом международных организаций и имеет право принимать там решения?

Официально – потому что таковы действующие международные законы и правила. Но на самом деле Россию и ее граждан, поддерживающих войну, пускают в приличную компанию просто потому, что это финансово выгодно. Потому что не хотят окончательно рассориться, чтобы не подорожали отопление и другие услуги и товары. Не понимая, что, когда уступают России, ее новые дурные дела становятся лишь вопросом времени. В том числе и новые убийства.

Первого сентября, когда почти во всем мире отмечался праздник науки и знаний, в российских школах апологеты Владимира Путина лгали об «укрофашистах, убивающих детей». Накануне бывший президент этой страны Дмитрий Медведев, не блещущий ни знаниями, ни ученостью, и по сути являющийся самой настоящей путинской марионеткой, написал в соцсетях, что скорей бы Евросоюз запретил для россиян визы и тем самым меньше отвлекал их от специальной военной операции. «На войне как на войне», – заключил он по-французски, хотя простым россиянам нельзя называть войну в Украине войной. За это против них возбуждают дела.

Дмитрий Медведев, Владимир Путин / фото AP

В 1968 году, когда советские танки громили чехословацкий «социализм с человеческим лицом», на московскую Красную площадь в знак протеста вышли восемь человек. Девятый лежал в коляске, потому что был трехмесячным. Его мама, поэтесса Наталья Горбаневская, тогда передала на Запад письмо: «Я хочу, чтобы вы знали, что в России есть люди, которые не поддерживают применение силы в Чехословакии. Мы не все такие». Позже поэтесса была обвинена в «распространении лживых выдумок, порочащих советский строй», и ее два года принудительно лечили от шизофрении. Потому что, по мнению советских психиатров, ни один нормальный человек не пошел бы на акцию протеста с маленьким ребенком.

Kremlius / Reuters/Scanpix nuotr.

Когда мать посадили в тюрьму, другого сына Натальи Горбаневской воспитала бабушка. Став взрослым, он сказал: «Наверное, мы могли бы сказать, что ни один нормальный человек, опасаясь расправы, не должен был участвовать и во французском Сопротивлении. Но участвовал. Так кто же в действительности нормальный человек?».

Сегодня это тот, кто не хочет, чтобы русские, оправдывающие убийство Украины, приезжали в Европу. Власть сама себя не избирает. И Владимир Путин себя не сам избирал. Его избирали те, кто, отдыхая в европейских отелях, оскорбляет украинок, убирающих в номерах.

Европе не хватает воли, чтобы сказать: «Стоп. Здесь вас больше не будет. Идите спросите у Путина, почему».

Скорее бы они пошли!