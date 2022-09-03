«Дни столицы 2022» 

Новости

1 ч. назад

В Вильнюсе – захватывающее дух зрелище: проведено крупнейшее в Литве лазерное шоу

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

Хроника путинской войны. ISW: РФ распространяет дезинформацию о контрнаступлении ВСУ

Михаил Горбачев

Новости

2 ч. назад

Западные лидеры не приедут на похороны Горбачёва

Нур-Султан

Новости

2 ч. назад

Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана

Коронавирус в Литве

Новости

3 ч. назад

За минувшие сутки в Литве выявлен 751 новый случай коронавируса, скончался 1 человек

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

4 ч. назад

Советские памятники на Антакальнисском клабище Вильнюса будут демонтированы 1 ноября

Гарри Каспаров

Новости

4 ч. назад

Каспаров призывает ЕС пускать россиян, осуждающих Кремль, но не туристов

Гедрюс Янонис

Новости

4 ч. назад

Литовская ассоциация любителей футбола расторгла трудовые отношения с главой банды

Урмас Рейнсалу

Новости

4 ч. назад

Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России

Приднестровье

Новости

4 ч. назад

Угрозы РФ из-за Приднестровья. Как реагирует Кишинев

Российская нефть

Новости

4 ч. назад

Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Андрей Макаревич

Новости

4 ч. назад

В России объявили "иноагентами" Макаревича и еще 11 человек

Ренатас Пожела

Новости

18 ч. назад

Наиболее влиятельные госслужащие в Литве: Яунишкис, Барткус, Пожела

Агне Сунклодайте

Новости

19 ч. назад

Автор премьеры в Русском драмтеатре Литвы: нашему обществу очень не хватает креативности

Рига

Новости

20 ч. назад

Рига планирует повысить тариф на теплоснабжение вдвое

Отопление

Новости

21 ч. назад

Мэр Вильнюса: при использовании мазута цены на отопление могут даже снизиться

Новости

2022.09.03 11:15

В Вильнюсе – захватывающее дух зрелище: проведено крупнейшее в Литве лазерное шоу

фотогалерея
LRT.lt
LRT.lt 2022.09.03 11:15
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022»  / D. Umbraso/LRT nuotr.

В первые выходные осени в Вильнюсе проходит ежегодный фестиваль «Дни столицы 2022». В ночь с пятницы на субботу у Белого моста состоялось крупнейшее в Литве лазерное шоу. Жители и гости столицы смогут увидеть беспрецедентное шоу и в субботу.

На грандиозном лазерном шоу зрители могли увидеть огромную концентрацию лазеров. По сообщению организаторов мероприятия, пространство над Нерисом осветили более 60 лазеров – такое количество лазеров никогда не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве.

«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022»  / D. Umbraso/LRT nuotr.

До этого крупнейшее лазерное шоу в нашей стране проходило в Друскининкай, где было задействовано 40 лазеров. А в вильнюсском мероприятии количество лазеров гораздо больше, их мощность достигала от 6000 мВт до 50000 мВт.

Уникальное лазерное шоу вживую озвучивал виолончелист Юстас Куликаускас, известный также как «Future Cello». Дуэт лазеров и живой музыки – совершенно новое явление в Литве, особенно для мероприятий такого масштаба, ведь обычно лазерные шоу проходят без живых исполнителей, а все внимание сосредоточено на лазерах.

«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022»  / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Future Cello» вживую интерпретировал композицию огней, вспыхивающих в воздухе.

«Мы впервые реализуем проект такого масштаба. Это вызов и для нас, и для Юстаса. Лазерное шоу такого масштаба в сопровождении музыки, исполняемой вживую на классическом инструменте, выводит нас на другой, международный уровень», – сказал Эвалдас Лапенас, один из организаторов проекта.

«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022»  / D. Umbraso/LRT nuotr.

Те, кто не успел увидеть впечатляющее зрелище своими глазами в пятницу вечером, смогут сделать это на Белом мосту в субботу, 3 сентября, с 23:00 до 01:00.

«Дни Столицы 2022» проходят в этом году со 2 по 4 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатные. Более подробная информация – на сайте фестиваля www.sostinesdienos.lt.

«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
«Дни столицы 2022» 
# Культура
Война России против Украины
2 ч. назад

Хроника путинской войны. ISW: РФ распространяет дезинформацию о контрнаступлении ВСУ

Михаил Горбачев
2 ч. назад

Западные лидеры не приедут на похороны Горбачёва

Нур-Султан
2 ч. назад

Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана

Коронавирус в Литве
3 ч. назад

За минувшие сутки в Литве выявлен 751 новый случай коронавируса, скончался 1 человек

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище
4 ч. назад

Советские памятники на Антакальнисском клабище Вильнюса будут демонтированы 1 ноября

Гарри Каспаров
4 ч. назад

Каспаров призывает ЕС пускать россиян, осуждающих Кремль, но не туристов

Гедрюс Янонис
4 ч. назад

Литовская ассоциация любителей футбола расторгла трудовые отношения с главой банды

Урмас Рейнсалу
4 ч. назад

Глава МИД Эстонии о визах и моральной ответственности России

Приднестровье
4 ч. назад

Угрозы РФ из-за Приднестровья. Как реагирует Кишинев

Российская нефть
4 ч. назад

Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Ребенок на пляже (ассоциативное фото)
2022.09.02 15:00

Опрос: треть населения Литвы считает условия для воспитания детей в стране неблагоприятными

Литовско-белорусская граница
2022.09.02 13:14

Литва: часть соответствующих стандартам НАТО вооружений будет передана пограничникам

Паспорт ЛРТ
2022.09.02 14:34

Представители поляков Литвы в Сейме добиваются узаконения диакритических знаков в именах

Отопление
2022.09.02 16:10

Мэр Вильнюса: при использовании мазута цены на отопление могут даже снизиться

Агне Сунклодайте
2022.09.02 17:18

Автор премьеры в Русском драмтеатре Литвы: нашему обществу очень не хватает креативности

Рига
2022.09.02 16:41

Рига планирует повысить тариф на теплоснабжение вдвое

Война России против Украины
2022.09.03 10:32

Хроника путинской войны. ISW: РФ распространяет дезинформацию о контрнаступлении ВСУ

Михаил Горбачев
2022.09.03 10:21

Западные лидеры не приедут на похороны Горбачёва

Гедрюс Янонис
2022.09.03 08:52

Литовская ассоциация любителей футбола расторгла трудовые отношения с главой банды

Ренатас Пожела
2022.09.02 18:28

Наиболее влиятельные госслужащие в Литве: Яунишкис, Барткус, Пожела