В Вильнюсе – захватывающее дух зрелище: проведено крупнейшее в Литве лазерное шоу

В первые выходные осени в Вильнюсе проходит ежегодный фестиваль «Дни столицы 2022». В ночь с пятницы на субботу у Белого моста состоялось крупнейшее в Литве лазерное шоу. Жители и гости столицы смогут увидеть беспрецедентное шоу и в субботу.

На грандиозном лазерном шоу зрители могли увидеть огромную концентрацию лазеров. По сообщению организаторов мероприятия, пространство над Нерисом осветили более 60 лазеров – такое количество лазеров никогда не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве.

«Дни столицы 2022» / D. Umbraso/LRT nuotr.

До этого крупнейшее лазерное шоу в нашей стране проходило в Друскининкай, где было задействовано 40 лазеров. А в вильнюсском мероприятии количество лазеров гораздо больше, их мощность достигала от 6000 мВт до 50000 мВт.

Уникальное лазерное шоу вживую озвучивал виолончелист Юстас Куликаускас, известный также как «Future Cello». Дуэт лазеров и живой музыки – совершенно новое явление в Литве, особенно для мероприятий такого масштаба, ведь обычно лазерные шоу проходят без живых исполнителей, а все внимание сосредоточено на лазерах.

«Дни столицы 2022» / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Future Cello» вживую интерпретировал композицию огней, вспыхивающих в воздухе.

«Мы впервые реализуем проект такого масштаба. Это вызов и для нас, и для Юстаса. Лазерное шоу такого масштаба в сопровождении музыки, исполняемой вживую на классическом инструменте, выводит нас на другой, международный уровень», – сказал Эвалдас Лапенас, один из организаторов проекта.

«Дни столицы 2022» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Те, кто не успел увидеть впечатляющее зрелище своими глазами в пятницу вечером, смогут сделать это на Белом мосту в субботу, 3 сентября, с 23:00 до 01:00.

«Дни Столицы 2022» проходят в этом году со 2 по 4 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатные. Более подробная информация – на сайте фестиваля www.sostinesdienos.lt.