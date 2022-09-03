Хроника путинской войны. ISW: РФ распространяет дезинформацию о контрнаступлении ВСУ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 3 сентября.

На 192-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 3 сентября (время вильнюсское).

14:10

Реджеп Эрдоган / AP nuotr.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить в качестве посредника в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), оккупированной войсками РФ в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зерновой сделки" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении. По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

13:55

Вооруженные силы Украины с 29 августа возобновили наступление на юге Украины, пишет министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. "Одним из его элементов является продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от реки Днепр, сосредоточенное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области", - говорится в сообщении в Twitter. Военное ведомство отмечает, что, несмотря на "ограниченные непосредственные цели" операции в Херсонской области украинским военным, вероятно, удалось достичь "определенной степени тактической внезапности", воспользовавшись проблемами с логистикой, управлением и командованием в российской армии. Поскольку бои продолжаются также в Донбассе и Харьковской области, "ключевым решением для российского командования в ближайшие дни будет вопрос о том, куда направить оперативные резервные силы, которые они могут сформировать", говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dpJoSbv5jg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LZlEVAEHQ2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2022

13:25

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. По его данным, всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибли 793 мирных жителя, 2011 были ранены. Эти цифры не включают жертвы в Мариуполе и Волновахе.

12:50

В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "Ночь была очень громкой... Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией", - написал он в Telegram-канале, отметив, что в Днепровском районе ВСУ сбили все пять российских ракет, которые летели на Днепр. По словам Резниченко, обошлось без пострадавших. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Facebook, что сбиты пять крылатых ракет "Калибр", выпущенных российскими войсками из акватории Черного моря.

12:10

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Telegram видеозапись ударов с воздуха украинскими беспилотниками. По его словам, "Байрактары" уничтожили военную технику противника на общую сумму 26,5 миллионов долларов.

10:40

О взятии в плен российских военнослужащих и захвате боевой техники сообщается в сводке Оперативного командования ВСУ "Юг". Украинская сторона утверждает, что взяты в плен три представителя российских оккупационных войск, захвачены два танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, стрелковое оружия с боекомплектом. Также сообщается о 8 авиаударах россиян по позициям ВСУ и ответных действиях украинской авиации.

09:30

Российские войска в ночь на 3 сентября нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, сообщил в мессенджере Telegram мэр города Игорь Терехов. По его словам удар ракеты пришелся на территорию возле одной из школ. По данным агентства "РБК-Украина", накануне вечером были слышны звуки взрывов в районе Запорожья, ракетный удар был нанесен по Днепру, в городе сработала система ПВО.

08:50

ISW: Россия использует молчание Киева для дезинформации о контрнаступлении ВСУ

Москва по официальным и неофициальным каналам продолжает кампанию дезинформации о ходе украинского контрнаступления. Российские блогеры и чиновники, пользуясь молчанием украинской стороны в связи с ходом боев на юге, утверждают, что контрнаступление провалилось, а операция по деоккупации лишь вредит самой Украине. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом аналитики указывают, что цель контрнаступления не может быть достигнута в одночасье, и этот факт также используется российской пропагандой.

В отчете, упоминающем последний опрос "Левада-центра", также говорится об усталости российского общества от войны, которая, однако, по мнению экспертов, не окажет существенного влияния на способность Кремля продолжать войну. Тем не менее этот факт, вероятно, будет все сильнее препятствовать вербовке добровольцев для участия в военных действиях.

07:30

Российские войска за минувшие сутки проявляли активность на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Украинские военные отразили атаки врага около населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

06:10

В Москве отменили спектакли Александра Молочникова, выступившего против войны

Театр на Бронной, который возглавляет Константин Богомолов, отменил спектакли режиссера Александра Молочникова, выступившего против войны в Украине, сообщает журнал "Театр" со ссылкой на самого Молочникова. По его словам, спектакли "Платонов болит" и "Бульба. Пир" были сняты с репертуара, а всем артистам прислали одинаковые смс об отмене. "Молочникова в театре не посчитали нужным поставить в известность. Обо всех произошедших изменениях режиссёру сообщили сами артисты", - пишет "Театр".

Ранее Молочникова отстранил от постановок Большой театр - после того как депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к руководству театра с требованием уволить режиссера из-за его антивоенной позиции.

04:20

Антониу Гутерриш / AP nuotr.

ООН "находится в тесном контакте" с властями США по вопросу виз для российской делегации, которая должна отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН 20 сентября, заявил генсек организации Антониу Гутерриш. "Мы активно работаем с миссией США над визами для делегаций на предстоящей встрече в штаб-квартире ООН и поддерживаем связь с миссией по конкретным случаям, доведенным до нашего сведения. Мы делаем это и в данном случае", - сказал Гутерриш.

Как отмечает агентство dpa, США обязаны разрешить въезд в страну дипломатам и членам правительственных делегаций, которые направляются на саммит в штаб-квартиру ООН. Но даже в случае выдачи виз свобода передвижения дипломатов может быть ограничена несколькими кварталами вокруг здания ООН. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, по состоянию на 1 сентября никто из 56 членов российской делегации еще не получил американскую визу.

03:45

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) очень обеспокоено обстрелами Запорожской АЭС, оккупированной Россией, и недостаточной безопасностью ее сотрудников, которые вынуждены работать под надзором российских военнослужащих. Об этом заявил в Вене генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подводя первые итоги поездки инспекторов агентства на Запорожскую АЭС.

"Физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз. И такие повреждения на атомной станции - неважно, чем именно они вызваны, - неприемлемы ни в коем случае и ни по каким критериям безопасности", - предупредил Гросси. По его словам, инспекторы МАГАТЭ смогли получить доступ ко всем помещениям станции. "Мы видели то, что я просил увидеть. Все, что я просил. Я хочу это подчеркнуть, так как считаю этот момент очень важным", - отметил Рафаэль Гросси, добавив, что МАГАТЭ рассчитывает подготовить более подробный отчет к началу следующей недели.

03:00

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога

Поступили сообщения о взрывах в городе Днепре. В Днепропетровской области объявлена тревога. Агентство УНИАН передает, что в Днепре сработала система противовоздушной обороны.

02:00

В Харькове звучат взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога, передают корреспонденты медиакомпании "Суспільне".

01:00

С начала войны в Украине в результате российских обстрелов погибли более 7000 мирных жителей, еще около 5500 получили ранения. Об этом заявил в эфире общенационального информационного телемарафона заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. По его данным, к настоящему времени украинская полиция зафиксировала 22 тысячи обстрелов, от них пострадали более 24 тысяч гражданских объектов.

00:01

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего с участием военного руководства страны. "Присутствовали как всегда руководители сектора обороны, безопасности. Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативных направлений - Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", - рассказал Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении.

Кроме того, он приветствовал решение стран "большой семерки" (G7) ввести потолок цен на российскую нефть. "Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной агрессии. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России", - заявил украинский президент.