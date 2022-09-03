Литовская ассоциация любителей футбола расторгла трудовые отношения с главой банды

Литовская ассоциация любителей футбола (ЛАЛФ) прекратила трудовые отношения с лидером преступной группировки Гедрюсом Янонисом, сообщила ассоциация в пятницу.

"ЛАЛФ, принимая во внимание позицию, выраженную Литовской футбольной федерацией (ЛФФ) в отношении требований к репутации сотрудников ассоциаций, лиг и клубов, входящих в футбольное сообщество Литвы, в соответствии с требованиями устава УЕФА, ФИФА и ЛФФ, приняла решение о прекращении трудовых отношений с менеджером по проектам Янонисом", - говорится в распространенном сообщении.

Это сообщение она распространила после того, как в четверг появилась информация о том, что Янонис работает в Литовской ассоциации любителей футбола.

В тот день ЛФФ заявила, что не поддерживает трудоустройство лиц с судимостью в ассоциациях, входящих в литовское футбольное сообщество.

Гедрюс Янонис / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

До этого лета Янонис несколько лет находился под арестом, но в июле Каунасский окружной суд заменил ему арест на меру пресечения в виде залога на сумму 30 тыс. евро и усиленный надзор на полгода с изъятием документов. Залог был избран в виде меры пресечения и для других обвиняемых – Дейвидаса Черешки и Геннадия Борисова.

Уголовное дело, рассмотренное Каунасским окружным судом, состоит из 424 томов, собраны данные досудебного расследования о преступлениях этой банды, возможно совершенных в 1999-2018 годах (всего 51 преступление).

Члены этого объединения обвиняются в организации и руководстве вооруженным преступным сообществом, убийстве, покушении на убийство, причинении вреда здоровью не менее чем семи лиц, незаконном лишении свободы, вымогательстве и других особо тяжких и тяжких преступлениях, характеризующихся крайней жестокостью и применением физического насилия.